Neue Weinhoheiten erhalten Krone und Schmuck

Das weiße Festzelt in Hemsbach kocht vor Begeisterung. Der fröhlich winkende Spielmannszug wird von den Gästen des 62. Wein- und Blütenfestes schon freudig erwartet. Mit tosendem Applaus laufen die Weinhoheiten mit ihrem Gefolge auf die Bühne. Rund um das Hemsbacher Rathaus wurde das traditionelle Volksfest auch in diesem Jahr gefeiert.

Die Stadt Hemsbach hat eine neue Weinkönigin: Svenja Drücker. Zusammen mit den Prinzessinnen Melina Weißwange und Larissa Fehrke wird sie am 27. April gekrönt.

Abschied von der Krone

Nun war es für das amtierende Dreigestirn Zeit, Abschied von der Krone zu nehmen. Weinkönigin Paula I. erhob das letzte Mal unter lautem Applaus das Wort: „Es geht für uns ein Jahr voller Spaß und neuer Erfahrungen zu Ende. Wir sind über 1900 Kilometer gereist, waren in vier Bundesländern und haben Hemsbach 115 Stunden repräsentiert.“ Neben den Sponsoren und Förderern galt ihr größter Dank jedoch dem Verkehrsverein. „Durch unser Amt konnten wir Orte besuchen, an die man normalerweise nicht so einfach kommt“, betont sie.