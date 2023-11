Nightgroove 2023 in Weinheim: So war die größte Musik-Party der Stadt

Was kann das für ein Abend werden, wenn am Ende des ersten Sets von „An Cat Dubh - light“ in Elia‘s Pub in der Mannheimer Straße schon zu irischer Pubmusik getanzt wird, dass man meinen könnte, der Boden wackelt? Wenn Michelle Walker und Daniele Aprile ihr Publikum bereits nach den ersten Songs in der Volksbank Kurpfalz Lounge voll im Griff haben? Wenn im Bratar am Marktplatz beim „André Carswell Duo“ praktisch kein Durchkommen mehr ist? Ein grandioser Nightgroove-Abend natürlich! Und genauso kam es auch. Zum 16. Mal fand am Samstag das Kneipenfestival in der Weinheimer Innenstadt statt. 19 Locations, Live-Musik, DJs, gute Drinks und ganz viel Spaß. Die ganze Stadt - eine einzige große Party. Endlich wieder, denn der letzte Nightgroove war 2019.

Die Nightgroove-Locations waren voll, aber nicht zu voll

Veranstalter Michael Barkhausen zog am Sonntagmorgen ein positives Fazit. Mit 3500 Besuchern waren es zwar 500 weniger als noch 2019. "Doch das hat dafür gesorgt, dass die Kapazitäten angemessen ausgelastet waren", so Barkhausen. Und tatsächlich - es war voll, aber noch angenehm. Im Gegensatz zu früheren Jahren, wo man auch schon mal enttäuscht abziehen musste, weil die eine oder andere Location total überfüllt war. "Es war ein super angenehmes Publikum und ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Menschen unserer Veranstaltung trotz der langen Pause treu geblieben sind." Doch die Jahre sind nicht spurlos an der Weinheimer Gastroszene vorübergegangen: Lokale wie die Piano Lounge und die Finkenburg gibt es (so) nicht mehr, weshalb sie diesmal nicht beim Nightgroove dabei waren und im Autozentrum Lind - früher Location für die SWR3 Clubparty, blieb es diesmal ruhig. Immerhin die Stadtmauer, für die aktuell ein neuer Pächter gesucht wird, hatte dank des Hauseigentümers geöffnet, der den Laden an diesem Abend einfach selbst schmiss.

Foto: Gian-Luca Heiser Prost - auf einen schönen Abend. Im Platzhirsch am Weinheimer Marktplatz wurde beim Nightgroove ausgelassen gefeiert.

Von einer Kneipe zur anderen bummeln

Auf Partys gibt es ja bekanntlich zweierlei Arten von Gästen. Die Mover, also diejenigen, die sich mit schlafwandlerischer Sicherheit und in einem geheimnisvollen Takt von einer Ecke der Wohnung in die andere bewegen, vom Wohnzimmer in die Küche, auf den Raucherbalkon und zurück ins Wohnzimmer. Und die Non-Mover, die einen guten Platz gefunden haben, dort stehen- oder sitzenbleiben und warten, dass die Mover ab und an vorbeischauen. Und so war es auch am Samstag: Anja aus Nieder-Liebersbach zum Beispiel war zwar schwer begeistert von den Party-Cover-Songs der AbiBand86 in der Panaderia Schall - aber was ein echter Mover ist, der muss eben weiterziehen. Anders Tom aus Weinheim, der im Café Männl bleiben wollte, bei Electronic-Musik und dem einen oder anderen Bierchen. „Von einer Location zur anderen, das ist nichts für mich.“ Ein bisschen was verpasst hat er ja schon. Zum Beispiel Ten String im Hamilton‘s am Marktplatz, die stilecht mit Cowboyhüten, Fiedel und Karohemden Bluegrass und Country zum Besten gaben. Oder Dr. Wisebrod‘s Swing Boppers im Modernen Theater - Boogie, Swing und Rock‘n‘Roll. Herrlich.

Gefeiert wurde natürlich wie immer die AbiBand86 in der Panaderia (Schall), die tatsächlich vor vielen Jahrzehnten als Schulband gegründet wurde und sich einen gewissen Kult-Status erspielt hat. Auch beim Nightgroove blieben die Bandmitglieder ihrem Motto "Partymusik, die Spaß macht" treu. Jedes Lied zum Mitsingen, jedes Lied zum Mittanzen - so muss das an einem Nightgroove-Abend sein. Und zur Stärkung konnte man sich schnell ein Fleischkäsbrötchen oder einen Berliner holen. Party-Herz, was willst du mehr?

Foto: Gian-Luca Heiser Die Musik der AbiBand86 in der Panaderia in der Weinheimer Hauptstraße machte am Samstag vor allem eins: richtig viel Spaß.

Egal ob also coole House-Sounds von einem DJ wie im Bellini oder im Platzhirsch, ob leidenschaftliche, handgemachte Musik wie bei Dr. Wisebrod's Swing Boppers im Modernen Theater - Musikliebhaber kamen am Samstag voll auf ihre Kosten. Herzstück des Geschehens war wie immer der Weinheimer Marktplatz - inklusive der kultigen Feuertonnen und Livemusik von "The Little Buttons", die sich allerdings aufgrund der Temperaturen ganz schön einmummeln mussten.

36 Bilder 36 Bilder Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser Foto: Gian-Luca Heiser An den Nightgroove-Feuertonnen am Marktplatz konnte man sich gut aufwärmen. Im Café Central gab sich die Band "Ringo Ska" die Ehre. Volles Haus im Café Central in Weinheim. Im Modernen Theater spielten Dr. Wisebrod's Swing Boppers für die Nightgroove-Gäste. Sie sind Kult in Weinheim: die Mitglieder der AbiBand86. Die Band trat in der Panaderia Schall in der Fußgängerzone auf. Das Publikum der AbiBand86 in der Panaderia Schall lauschte hingebungsvoll. Erst einmal beratschlagen: Wohin gehen wir jetzt? Cooles Publikum, coole Mucke, gute Drinks: Im Fräulein Männl war die Party auch Samstagabend gewohnt stylish. Im Novo in der Hauptstraße 73 war die Band "Rockfeld" mit Songs von CCR, Eric Clapton und Westernhagen am Start. Volle DJ-Power auch in der Stadtmauer. Das Andre Carswell Duo im Bratar am Weinheimer Marktplatz. Im Bratar am Marktplatz mussten die Gäste eng zusammenrücken. Macht nix, so kam man locker ins Gespräch. Muss man da noch mehr sagen? Schlagersänger Marty Kessler macht Musik zum Mitsingen - am Samstag sorgte er im Diebsloch für Partystimmung. Das Duo Sauvage unterhielt die Gäste im Montmartre. Cheers! Auch im Montmartre am Marktplatz galt am Samstag: erst einmal ein Drink. Im Montmartre feiert man mit Stil - das gilt natürlich auch für den Nightgroove in Weinheim. Party-Klassiker, Rock 'n' Roll und Feten-Hits hatte die Band Indeed im Gepäck, die im Café am Markt auf dem Weinheimer Marktplatz spielte. Die Band "Ten Strings" hatte im Hamiltons am Marktplatz wortwörtlich den Hut auf. Zum Besten gab sie herrlichen Country und Bluegrass. Handgemachte Musik: das ist das Markenzeichen der Ten Strings. Yeehaw! Mit Cowboy-Hut und der amerikanischen Flagge zeigten Ten Strings gleich, für welche Art von Musik sie stehen. Tanzen erwünscht: zum Beispiel im Café Florian am Weinheimer Marktplatz. Prösterchen - natürlich musste beim Nightgroove niemand auf dem Trockenen sitzen. Blick in den Platzhirsch am Weinheimer Marktplatz. Die Feuertonnen mit dem Nightgroove-Logo sind ein absoluter Hingucker - und wärmen schön. Pop, Soul und Rock gab es bei der Festivaleröffnung auf dem Weinheimer Marktplatz mit "The Little Buttons". "The Little Buttons" mussten sich für ihren Auftritt dick einmummeln, denn das Duo spielte Open Air auf dem Weinheimer Marktplatz. So war das Prozedere an den Eingängen: Die Eintrittskarte wird gegen ein Armbändchen getauscht, das man im weiteren Lauf des Abends einfach nur vorzeigen musste. Michelle Walker und Daniele Aprile sorgten in der Volksbank Kurpfalz Lounge in der Bismarckstraße in Weinheim für soulige Livemusik und großartige Stimmung. Blick in die Volksbank Lounge an der Bismarckstraße in Weinheim. Cooler Typ: Im Bellini am Weinheimer Marktplatz war DJ Kitchen mit House und Tech-House am Start. Das Andre Carswell Duo sorgte im Bratar am Weinheimer Marktplatz vom ersten Moment an für super Stimmung und ein volles Haus. Das Publikum im Hamiltons am Weinheimer Marktplatz war sichtlich guter Laune. "Karibik Tropical" mit Salsa, Merengue und Bachatas stand im Café Florian am Weinheimer Marktplatz auf dem Programm. Das DJ-Team im Platzhirsch sorgte für House, Deep-House und Tech-House-Sounds. Blick in die Volksbank Kurpfalz Lounge, die beim Nightgroove natürlich geöffnet war. Der Marktplatz in Weinheim ist traditionell das "Herzstück" des Kneipenfestivals Nightgroove.