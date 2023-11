Oberbürgermeister spricht Machtwort: DBS-Leiterin soll Schule verlassen

Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just hat in der Diskussion um Demet Üstünel-Hartbauer, der Schulleiterin des Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbundes, am Donnerstagmittag eine klare Position bezogen.

Mit eindringlichen Worten hat er sich direkt an die Oberstudienrätin gewendet. Dabei legt der OB ihr „nach vielen Gesprächen mit Elternvertretern und Lehrkräften der DBS“ nahe, die Schule zu verlassen. Die Wiederherstellung des Schulfriedens müsse jetzt höchste Priorität haben, so der OB. Dafür trage er als Schulträger eine Verantwortung. Konkret erklärt er: „Ich würde Ihnen zwischenzeitlich einen Versetzungsantrag nahelegen.“

Mit der Abordnung von Lehrer Peter Plattmann sei, so Just, eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Und er analysiert: „Dafür tragen Sie in den Augen der meisten Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern einen großen Teil an Mitverantwortung.“ Im Ergebnis sei der gute Ruf der DBS mehr als gestört.

Just spricht von zahlreichen Ansprachen und Rückmeldungen an die Stadtverwaltung, die darauf hinweisen, „dass sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die Eltern nicht nachlassen werden, die Missstände zu benennen, auch öffentlich“. Falls Üstünel-Hartbauer aber an der Schule bleiben wolle, wird sie sich auch im Gemeinderat erklären müssen, wie sie den guten Ruf der Schule wieder herstellen möchte. Der OB betont: „Bitte glauben Sie mir, dass es mir nicht leicht gefallen ist, diese Zeilen zu schreiben. Neben meiner Verantwortung als Schulträger für den Schulfrieden meine ich jedoch auch Ihnen gegenüber ganz persönlich eine Verantwortung zu haben.“