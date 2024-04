Vorsicht sei aber auch in Richtung des Multzentrums und auf der Witzlebenstraße geboten. Nachdem noch am früheren Nachmittag mit einer Aufhebung der Sperrung in Richtung der Großen Kreuzung gerechnet wird, kann es in diesen Bereichen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auch dort sollen die Betriebsmittel gebunden werden.