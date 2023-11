RP über Causa Plattmann: Haben sich DBS-Lehrer über ihren Kollegen beschwert?

Vertreter des Regierungspräsidiums (RP), darunter dessen Präsidentin Sylvia Felder, äußerten sich am Montagnachmittag im Rahmen eines Pressegesprächs zu den jüngsten Geschehnissen an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Anders als angekündigt, blieb der Platz der scheidenden Schulleiterin Demet Üstünel-Hartbauer leer. Sie ließ sich krankheitsbedingt entschuldigen. Wie bereits zuvor wird Stellvertreterin Andrea Volz die DBS interimsmäßig leiten. Die Stelle der Schulleitung werde Mitte Januar wieder ausgeschrieben.

Der Rücktritt sei einvernehmlich beschlossen worden und von Üstünel-Hartbauer selbst ausgegangen. Bei dem Gespräch in der DBS stellte sich heraus, dass die Leiterin bereits in den vergangenen Monaten (also bereits vergangenes Schuljahr) intensiv vom Regierungspräsidium betreut und beraten wurde.

In den Ausführungen der RP-Vertreter machten diese mehr oder weniger deutlich, dass sich der Konflikt nicht auf Üstünel-Hartbauer und Plattmann allein beschränkt habe. So sprach Regierungspräsidentin Felder davon, dass die "Zusammenarbeit in der Schulgemeinschaft und mit bestimmten Lehrern defizitär" gewesen sei. Auf die Frage, ob es aus dem Kollegium Beschwerden über Herrn Plattmann gegeben habe, entgegnete sie, dass sie dies nicht verneinen könne. "Dass die ganze Schule hinter Herrn Plattmann stand, ist ein Eindruck, der sich nach Gesprächen mit dem Personalrat so nicht bestätigt hat", sagte Felder.