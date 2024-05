Saisonstart am Hembacher Wiesensee

Die Badesaison in Hemsbach ist eröffnet – und das bei Traumwetter: Als Heike Ehret gestern Morgen um 9 Uhr das Freibad Wiesensee zum ersten Mal in dieser Saison aufschloss, stand da schon eine Schlange von 20 bis 25 Personen vor dem Kassenhäuschen. „Alle sind glücklich, dass das Freibad wieder öffnet“, sagte Ehret, die für die Badeaufsicht am See zuständig ist. Schwimmmeister Ralf Müller schätzt die Besucherzahl am Mittag auf gut 200. Der Parkplatz vor dem See ist gut gefüllt. Der See hat eine Wassertemperatur von 17 Grad, das Gewöhnungsbecken, das dicht umlagert ist, angenehme 21 Grad.

Rechtzeitig zum Start der neuen Badesaison wurden im Bereich der Duschen neue Sitzgelegenheiten aufgestellt. Sie dienen auch als Ablage beim Duschen und bieten einen unbeschwerten Blick auf den See. Weiterhin laden fünf Strandkörbe im Bereich des Gewöhnungsbeckens zum schattigen Sitzen ein. Dies ist besonders angenehm für Eltern, die ihre Kleinen beim Baden beaufsichtigen möchten, wie die Stadtverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung informiert.

Im Herbst, nach Abschluss der Badesaison, soll die Anlage laut Rathaus rund um das Gewöhnungsbecken mit einer hitze- und trockenheitsresistenten Bepflanzung mit mediterranem Flair neugestaltet werden, um zusätzliche Schattenplätze zu schaffen, kündigt das Rathaus an. Nachdem der Zuwendungsbescheid, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, für die neue Fahrradabstellanlage erfolgt ist, wird diese zum Ende des Jahres aufgebaut. Die neue Anlage bietet Platz für rund 300 Fahrräder und ist auch für E-Bikes geeignet. Passend hierzu werden auf dem Gelände des Freibades Schließfächer zum Laden von E-Bikes aufgestellt.

2025 sollen Haushaltsmittel für die Neuanschaffung von Spielgeräten und eine zusätzliche Beschattung des Strandbereiches eingestellt werden. Die Aufstellung der unterschiedlichen Geräte erfolgt in unmittelbarer Nähe des Gewöhnungsbeckens und des Sandstrands und verbindet so die beiden Bereiche. „Im Hinblick auf die Klimaveränderungen mit immer heißerer und extremerer Sonneneinstrahlung kann sich die Stadtverwaltung eine Steigerung des Angebotes an Strandkörben zum Ausleihen im kommenden Jahr sehr gut vorstellen“, sagt Bürgermeister Jürgen Kirchner zum neuen Angebot am Wiesensee.

