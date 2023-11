„Ein tolles Konzert eures Jugendchors, aber warum gibt es so einen Chor nicht auch für die Erwachsenen?“ Oder: „Bei so einem Konzert würde ich auch gerne auf der Bühne stehen.“ Mit diesen und ähnlichen Aussagen sahen sich die Verantwortlichen der Sängereinheit Leutershausen am Abend des 21. Oktober kurz nach dem Premierenkonzert ihrer „Power Voizzes!“ konfrontiert.

Und Vorsitzender Michael Lang hatte es ja in seiner Moderation an diesem Abend auch schon angedeutet: „Haltet ein wenig die Augen offen, da kommt bald was.“ Nun ist es offiziell – die Sängereinheit gründet einen gemischten Projektchor mit dem Ziel, moderne Chorliteratur in deutscher und englischer Sprache beim Konzert am 16. November 2024 anlässlich des 160-jährigen Vereinsjubiläums zu präsentieren.

Meinhard Wind neuer Chorleiter

Ein Chorleiter war schnell gefunden. „Als Herr Lang mich anrief, ließen mich drei Dinge sofort zusagen. Erstens die überaus erfolgreiche erste Zusammenarbeit mit ihm und der Sängereinheit bezüglich der Power Voizzes!, zweitens der Gedanke, einen völlig neuen Chor aufzubauen, und drittens hoffe ich aufgrund meiner musikalischen Aktivitäten in Leutershausen und Umgebung auf großes Interesse“, so Meinhard Wind auf die Frage, warum er sofort als Chorleiter für den Projektchor bei der Sängereinheit zugesagt hat. Und auch die Mitglieder des Frauen- und Männerchors haben diese Idee bei der Vorstellung am Rande der Chorproben sehr positiv aufgenommen. Einige Mitglieder machten sich direkt ans Werk und haben die ersten neuen Mitglieder für den neuen Chor „Power ToneZ!“ geworben. Andere haben direkt die ersten Vorschläge für Interpreten oder Bands eingereicht, was denn in einem solchen Chor gesungen werden soll – Peter Fox, Queen, Linkin Park oder Metallica waren da nur einige Namen, die erwähnt wurden.