Steffen Eidenmüller sucht neuen Pächter für Weinheimer Kultkneipe

"Wer in Weinheim groß geworden ist, der ist vermutlich auch schon mal zu irgendeinem Zeitpunkt beschwipst aus der Stadtmauer herausgefallen", sagt Steffen Eidenmüller - und er sagt es nicht ohne Stolz. Seit fast 100 Jahren gibt es die Gaststätte in der Hauptstraße 133, in unmittelbarer Nähe zum Hutplatz, schon. Als Café Walther fing es 1925 an - mit Bäckerei und Backstube, eine Disco war die Stadtmauer schon, ein Lokal, in dem es "Essen vom heißen Stein" gab - und zuletzt eine Sportsbar.

Was muss ein künftiger Wirt mitbringen? "Zuerst einmal will ich ein Konzept sehen. Wenn das Konzept nicht stimmt, dann nützt die günstigste Pacht nichts", sagt er. Die Höhe der Pacht will er aus eben diesem Grund nicht verraten. "Es soll ein ordentlicher Pächter sein, einer, der seinen Job beherrscht." Vorstellen kann er sich für die Stadtmauer so einiges. Eine Cocktailbar oder ein Lokal, in dem zum Beispiel Whiskey-Tastings angeboten werden. Ein paar Interessenten haben sich schon bei ihm gemeldet, sagt Eidenmüller. Am liebsten wäre ihm natürlich ein Einheimischer, also ein Weinheimer oder jemand aus der näheren Umgebung. Das versteht sich in Weinheimer Kreisen natürlich von selbst.