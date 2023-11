Steuerhammer für Wirte: Was Schnitzel, Kuchen und Co. bald kosten sollen

Der Besuch vieler Gaststätten wird 2024 deutlich teurer. Grund ist die auslaufende Krisenhilfe des Bundes, durch die der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie in der Corona-Pandemie von 19 auf sieben Prozent reduziert wurde. Diese Unterstützung endet am 1. Januar. Der Interessensverband Dehoga und hiesige Lokale schlagen Alarm: Dass die wieder steigende Steuer auf die Speisekarte umgeschlagen wird, ist wohl unvermeidbar. In Anbetracht der Preiserhöhungen in den vergangenen Jahren sagt Rainer Weiglein, Dehoga-Kreisvorsitzender: „Der Markt war lange geduldig, die Kunden auch. Nun, fürchte ich, ist das Ende der Fahnenstange erreicht.“

„Bringt das Fass zum Überlaufen“

Energiekosten, Mindestlohnerhöhung, Lebensmittelpreise: „Wenn nur die Mehrwertsteuer erhöht werden würde, wäre das kein Problem. Aber das bringt jetzt das Fass zum Überlaufen“, sagt Daniel-Hagen Wolf, Inhaber des Landgasthauses Hagen in Gras-Ellenbach. Man merkt ihm an, wie es in ihm brodelt. „Ich muss jetzt über 500 Euro monatlich mehr für den Strom bezahlen. Dazu kommen 25 Prozent mehr Heizungskosten. Und schließlich haben sich auch die Einkaufspreise überhaupt nicht beruhigt.“ Er nennt ein Beispiel: Vor zwei Jahren habe er für den Liter Sahne noch 79 Cent bezahlt, heute koste er ihn 4,80 Euro.

Foto: Katrin Oeldorf Wenn die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants steigt, wird Essengehen bald teurer. Nicht nur die Weinheimer Marktplatzgastronomie – wie hier im Café Florian – warnt vor den Folgen.

Die Gastronomen werden die Steuererhöhung nicht gänzlich für ihre Kunden abfedern können, so der Tenor einer WN/OZ-Umfrage unter hiesigen Akteuren. Dafür sind die heutigen Gewinnmargen zu niedrig. Die Folge: Die Mehrkosten werden wohl auf die Preise umgeschlagen. Gerald Haas, Sprecher der IG Marktplatz, rechnet vor, was das bedeuten würde: Das Rumpsteak kostet im Diebsloch derzeit 27,80 Euro. Schlage er jetzt die zwölf Prozent obendrauf, ist er bei 31 Euro. „Das sind einfach mal 3 Euro mehr. Und die bekomme ja nicht ich, die gehen an den Staat.“ Beim Schnitzel dasselbe Spiel: Kostet das Gericht im Moment 15 Euro, wären es bei einem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent ab dem 1. Januar 16,70 Euro. Bei billigeren Speisen fällt die Mehrwertsteuer nicht so schwer ins Gewicht. Bezahlen Gäste für ein Stück Torte zurzeit beispielsweise 3,20 Euro, kostet es künftig 3,50 Euro.

Der nächste Kosten-Hammer wartet schon

Den nächsten Kosten-Hammer befürchtet die Branche im Übrigen durch die Erhöhung der Lkw-Maut. Ab dem 1. Dezember wird auf diese eine CO₂-Komponente angerechnet. Es wird eine Kostenerhöhung von 83 Prozent erwartet. Diese Mehrausgaben für die Lieferung von Lebensmitteln werden über den Handel (und die Gastronomie) aller Wahrscheinlichkeit nach wieder an den Endverbraucher weitergegeben.

Zum Nachrechnen Um herauszufinden, was das Lieblingsgericht aus der Speisekarte bald kosten könnte, gibt es eine einfache Rechnung. So nimmt man den Bruttopreis und teilt diesen durch 1,07. Den anschließenden Wert multipliziert man um die Mehrwertsteuer von 19 Prozent (also mal 1,19). Für ein Steak, das 30 Euro kostet, sieht das folgendermaßen aus: 30 / 1,07 x 1,19 = 33,36 Euro

Aufwand und Ertrag stehen für viele Gastronomen in keinem günstigen Verhältnis mehr. Das Diebsloch habe, abgesehen von vier Schließtagen, 361 Tage im Jahr geöffnet. Gerald Haas komme auf eine Bruttoarbeitszeit von 60 bis 70 Stunden die Woche. „Da will ich am Ende des Monats natürlich nicht mit 1000 Euro nach Hause gehen.“ Ähnliches berichtet Sabine Grüber vom Hotel Krone in Großsachsen. Sie sei mit den heutigen Gewinnmargen in der Gastronomie in keiner Weise mehr zufrieden. Spätesten die neuste Entwicklung werfe Fragen auf: „Wie gestalten wir die Preise? Wie oft öffnen wir? Wie gestalten wir zukünftig das Angebot, dass wir schlussendlich auch noch etwas verdienen?“

Foto: Thomas Zelinger Ulli Kagermeier vom Kmeiers Wein- und Flammkuchenhaus in Bensheim blickt der Steuererhöhung bereits seit einer Weile mit Sorge entgegen.

Zu den laufenden Kosten kommen die Investitionen. Gerald Haas vom Diebsloch hat erst kürzlich eine neue Abluftanlage und Heizung eingebaut. „Für solche Anschaffungen muss ich auch die nötigen Rücklagen bilden können.“ Und auch hier, so Leidensgenosse Daniel-Hagen Wolf vom gleichnamigen Landgasthaus, müssen Betriebe deutlich tiefer in die Tasche greifen: „Die Kosten beispielsweise für eine Geschirrspülmaschine sind von 10 000 auf 19 000 Euro gestiegen.“ Schließlich wird im Januar der Mindestlohn auf 12,41 Euro pro Stunde angehoben (derzeit 12 Euro): „Das finden wir ja gut, aber auch das müssen wir einkalkulieren“, so Wolf weiter. Auf der anderen Seite ringen Gastronomiebetriebe um Fachkräfte. Im Großsachsener Hotel Krone werden zurzeit Servicekräfte, Hausmeister, Spülkräfte und Azubis in der Hotelfach- und Kochausbildung gesucht.

Frust auf die Regierung

Die Gastronomen machen in Anbetracht der Mehrwertsteuer-Erhöhung keinen Hehl aus ihrem Frust auf die Bundesregierung: „Ich finde es eine Frechheit“, sagt Grüber vom Hotel Krone. „Man hat schon den Eindruck, dass sie sich in keiner Weise für die Branche interessiert.“

Der Gastronomie-Sektor schaut pessimistisch in die Zukunft. „Weitere Betriebsschließungen werden die Folge sein“, sagt Dehoga-Kreisvorsitzender Rainer Weiglein mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen.