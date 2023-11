Frustrierte Verwaltung

Dem widersprach die PH-Fraktionschefin Marlies Drissler: „Ich habe auch ein Problem mit der Satzung. Denn wir haben genügend Vorschriften in der Landesbauordnung, die man einfach einfordern muss.“ Zudem hielt sie die Vorgartensatzung für kontraproduktiv für die Nachverdichtung. „Was geschieht, ist doch klar. Der Stellplatz kommt jetzt einfach hinters Haus. Wir müssen daher dringend auch die hinteren Gärten aufnehmen“, meinte Drissler. Dies störe das Kleinklima erheblich, sagte sie und lehnte ab. Auch SPD-Stadträtin Antje Löffel hatte Bedenken gegen die Satzung, die ordnungsrechtliche Maßnahmen vorsieht. CDU-Stadtrat Martin Schild fand die Satzung gut, schließlich solle etwas fürs Klima und fürs Stadtbild getan werden. Auf der einen Seite soll der Versiegelung entgegengewirkt werden, auf der anderen Seite sollen die Autos von der Straße runter. Die CDU könne daher mit dem Kompromissvorschlag leben. GBL-Stadträtin Natalie Molitor verstand die Aufregung auch nicht. Der Auftrag kam vom Umweltausschuss und sei eindeutig gewesen. Dass jetzt die Gärten hinterm Haus zugepflastert werden sollen, könne sie nicht nachvollziehen. Das stehe so doch gar nicht in der Satzung drin. FW-Stadtrat Ligeika wunderte sich ebenfalls über die Aussage Drisslers, wonach jetzt hinter dem Haus die Stellplätze entstehen würden. „Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zudem ist es zumeist gar nicht realisierbar. Sie kommen hinten oftmals gar nicht rein.“ Auch CDU-Stadtrat Manuel Fink mahnte dazu, „die Kirche im Dorf zu lassen“. „Wenn wir die Satzung nicht erlassen, sieht es so aus wie bisher. Es ändert sich nichts. Schauen Sie sich doch mal den Seeweg an. Das erinnert mit seinen Wänden an einen Knast. Hätten wir die Satzung früher gehabt, wäre dies nicht so“, betonte Fink. Am Ende stimmten die Fraktionen „querbeet“ mehrheitlich dafür – und Bürgermeister und Fachbereichsleiter fiel ein Stein vom Herzen.