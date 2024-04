Stürmischer Montag: Baum stürzt in Laudenbach auf ein Auto

Holla - das war ein ganz schöner Sturm. Polizei und Feuerwehr waren am Montagabend im gesamten Rhein-Neckar-Raum bei einer Vielzahl von Einsätzen aufgrund des Unwetters gebunden. Unzählige Bäume stürzten um. Bereits am Nachmittag musste die Feuerwehr in Weinheim zur Mannheimer Straße Abfahrt Westtangente ausrücken, dort war ein Baum umgefallen und blockierte die Fahrbahn. Auch auf der Wachenbergstraße musste ein umgestürzter Baum entfernt werden.