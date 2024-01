Verfahrens-Hickhack im Maskenprozess geht weiter

Lange sah es am Freitag so aus, als würde auch der achte Tag der Berufungsverhandlung gegen eine Weinheimer Ärztin wieder nur durch Beweisanträge der Verteidigung und – jeweils nach einer Sitzungsunterbrechung – deren Ablehnung durch das Gericht bestimmt. Doch am Ende des Verhandlungstages ließen Ausführungen von Verteidiger Ivan Künnemann zumindest aufhorchen.