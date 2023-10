Streit um Waidsee-Hotel hat eine lange Vorgeschichte

In der aktuellen Debatte über die Pläne des Miramar, am Waidsee ein Hotel und ein Parkdeck zu errichten, wird gerne Bezug darauf genommen, dass es in Weinheim 1981 schon einmal einen Bürgerentscheid zur Ansiedlung eines Hotels gab. Das stimmt, und es lohnt ein Blick in die Vergangenheit.