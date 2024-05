Weinheim bekommt einen Strand am Waldrand

Die idyllische Lage des Turnplatzes – mit freiem Blick auf Wiesen und Felder auf der einen Seite, umgeben von Wald auf den anderen Seiten – fasziniert jeden Besucher, die zum ersten Mal das Vereinsgelände des TV Oberflockenbach (TVO) besucht. Doch als Sportgelände hat der Platz schon bessere Zeiten gesehen – zum Beispiel legendäre Spiele im Großfeldhandball bis Anfang der 1990er-Jahre und danach etliche Beachturniere, bei denen der Sand damals noch mit Lastwagen herangeschafft und anschließend wieder abtransportiert wurde. Sogar „Flutlicht“ gab es mal; die Masten wurden längst gekappt und warten auf ihren Abtransport.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Die alten Flutlichtmasten sind schon abgebaut. Ersatz ist nicht geplant.

TVO-Vorsitzender Stefan Fath und sein Stellvertreter Rudi Schmitt können sich noch gut an diese „goldenen Zeiten“ erinnern, aber auch an den jahrzehntelangen Kampf um eine Sporthalle, die dort eigentlich für alle Oberflockenbacher Vereine entstehen sollte. Seit 2016 liegt das Projekt „auf Eis“. Und es sieht nicht danach aus, als würde es in absehbarer Zukunft wieder „aufgetaut“.

„Natürlich sitzt der Frust darüber tief“, sagt Fath beim Ortstermin mit der WNOZ-Redaktion. Aber der TVO blickt nach vorn und plant jetzt den Umbau des Turnplatzes. Ein Hartplatz mit Felsenkies im Handballformat und zwei Beachfelder sollen entstehen – „im Idealfall noch dieses Jahr“, sind sich Fath und Schmitt einig. Ein Strand am Waldrand, gewissermaßen ein „Waldstrand“ – diese Aussicht lässt die Augen der Verantwortlichen strahlen. Zudem soll das Gelände eingezäunt werden – vier Meter hoch hinter den Toren, zwei Meter hoch an den Seiten.

Trotzdem ist es eine sparsame Lösung. Denn ein Tartanbelag für den 20 mal 40 Meter großen Hartplatz hätte allein 240 000 Euro gekostet – „zu teuer“, war man sich im TVO-Vorstand schnell einig. Ein ähnlich kostspieliger Kunstrasen schied wegen der Nähe zum Wald – und dem herabfallenden Laub der Bäume – als Option ebenfalls aus. Und Naturrasen wäre viel zu pflegeintensiv.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Der neue Hartplatz erhält einen Belag mit Felsenkies – ähnlich diesem Material.

Da blieb nur die Variante Felsenkies übrig. „Aber Handballer sind ja hart im Nehmen“, sagt Fath und lacht. Die beiden Beachfelder sollen hinter dem Hartplatz entstehen – auf einer Gesamtfläche von 33 mal 36 Metern. Das Areal wäre nicht nur für die Handballer geeignet, auch Fußballer und Volleyballer sowie Freizeit- und Gesundheitssportler könnten dort trainieren.

Die erste Hürde auf dem Weg zum neuen Ziel hat der Verein bereits genommen. Im Januar gab der Gemeinderat in Weinheim einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 64 000 Euro frei; das wäre etwa die Hälfte der Gesamtinvestition. Und der Badische Sportbund habe rund 30 000 Euro in Aussicht gestellt. Den Rest will der Verein aus eigener Kraft stemmen. Dabei hoffe der Vorstand natürlich auf Sponsoren und die breite Unterstützung der Mitglieder, betont der 50-jährige Vorsitzende.