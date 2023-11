Weinheimer (55) schießt mit Schreckschusswaffe in der Weststadt - Polizei findet weitere Waffen

Schüsse in der Weststadt: Ein 55-Jähriger hat in der Donnerstagnacht gegen 23.15 Uhr einen Polizeieinsatz in der Draisstraße ausgelöst. Wie Stefan Wilhelm, Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim, auf WNOZ-Anfrage erklärte, soll der Mann zuvor in einen handfesten Konflikt mit mehreren Kontrahenten geraten sein. Der Vorwurf: Im Verlauf des Streits habe der Weinheimer zunächst einen 50-Jährigen attackiert. Plötzlich soll er eine Schreckschusswaffe gezogen und auf seinen Gegner sowie dessen beide Begleiter (ein 61- und 22-Jähriger) geschossen haben. Verletzte habe es nach ersten Angaben keine gegeben. Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt unklar.