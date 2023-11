Weinheimer Ärztin wegen 4374 "falscher Maskenatteste" angeklagt

Am Landgericht Mannheim hat heute Früh die Berufungsverhandlung gegen eine Ärztin aus Weinheim begonnen, die zwischen Mai 2020 und Januar 2021 mehr als 4000 Maskenatteste "auf Zuruf" ausgestellt haben soll.

Heute Früh trafen die Prozessbeteiligten daher am Landgericht Mannheim wieder aufeinander. Die Verhandlung begann die erheblichen Sicherheitsvorkehrungen. Die etwa 20 Zuhörer und die Medienvertreter wurden durchsucht, Taschen und Rucksäcke wie am Flughafen durchleuchtet.

Die beiden Angeklagten – neben der Ärztin wird auch gegen ihre Bürokraft wegen Beihilfe verhandelt – ließen durch ihre Verteidiger mitteilen, dass sie keine Angaben zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen machen werden. Rechtsanwalt. Sven Lausen, der als neuer Verteidiger gemeinsam mit Rechtsanwalt Ivan Künnemann die Ärztin vertritt, gab anschließend eine Erklärung ab. Dabei kritisierte er unter anderem, dass im Zuge der Ermittlungen sowohl die Staatsanwaltschaft, als auch Polizei, Ordnungsbehörden und die Bezirksärztekammer monatelang tatenlos zugesehen hätten, wie seine Mandantin weiterhin „Maskenatteste“ ausgestellt habe. Wenn die Behörden tatsächlich von einer Gefährdung der Bevölkerung durch das nicht Tragen der Masken ausgingen, so hätten sie umgehend einschreiten müssen. Aber selbst nach der Anordnung des Durchsuchungsbeschlusses für die Praxis habe es noch einmal fast sieben Wochen gedauert, bis die Räume tatsächlich durchsucht wurden. Fragwürdig sei zudem, ob die von der Ärztin ausgestellten Bescheinigungen tatsächlich Gesundheitszeugnisse im Sinne des Strafgesetzbuches seien. Eine rechtliche Erörterung zu dieser Frage lehnte indes die Oberstaatsanwältin ab.

Heute Mittag sollen in dem Verfahren die ersten Zeugen gehört werden.

Rückblick

Das Verfahren gegen die Weinheimer Ärztin hatte zu Beginn des Jahres für Aufsehen gesorgt. Am 2. Januar verurteilte das Schöffengericht des Weinheimer Amtsgerichtes die Ärztin zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten und verhängte ein dreijähriges Berufsverbot. Das Gericht unter Vorsitz von Richterin Eva Lösche sah es damals als bewiesen an, dass die Ärztin während der Corona-Pandemie in 4374 Fällen Maskenatteste ausgestellt hat – und zwar ohne die Patienten gesehen oder eine Diagnose gestellt zu haben, sondern gewissermaßen "auf Zuruf". Für die Ausstellung der Atteste hatte die Ärztin, die eine Praxis für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt für Naturheilkunde betreibt, jeweils fünf Euro gefordert. Das für die Überweisungen verwendete Konto war von den Ermittlern überprüft worden, der Gesamterlös belief sich auf mehr als 28 000 Euro.