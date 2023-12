Weinheimer Grundschüler werden zu Schriftstellern

Mehr als 100 Schüler aus Weinheimer Grundschulen haben dieses Jahr das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten: ein selbst geschriebenes Buch in professioneller Aufmachung. Die Bücher – zwei an der Zahl, verfasst von rund 200 Kindern – haben sogar eine offizielle ISBN-Nummer, einen richtigen Verlag und sind im Buchhandel erhältlich. Die beiden gebundenen Bücher heißen „Wovon ich träume“ und „Unsere Träume“. Entstanden sind beide im Rahmen des ersten Weinheimer Literaturfestivals im Oktober, damals als Lese- und Schreibförderprogramm, gefördert von Stiftungen wie der Freudenberg Stiftung, unter dem Motto: „Lesen will gelernt sein“.

An zwei Tagen erzählten die Jungen und Mädchen aus fünf Weinheimer Grundschulen dem Verleger Alfred Büngen vom Geest-Verlag ihre Geschichten und Träume. Der erfahrene Literat entwickelte damit gemeinsam mit dem Weinheimer Bildungsamt und den Lehrkräften eine Schreibwerkstatt – und so entstanden die beiden Bücher, die nun in einem Verlag erschienen sind. Jedes Buch ist rund 200 Seiten dick.

Für unter den Christbaum

Feierliche Übergabe

An der Pestalozzi-Grundschule und in der Zweiburgenschule fand jetzt die feierliche Übergabe der Bücher natürlich mit einer fröhlichen Lesung und gemeinsam mit Eltern und Geschwistern statt. Dabei wuchsen die jungen Schriftsteller über sich hinaus. Die Rektorinnen Jutta Lieder und Ina Schuchardt-Groth betonten, wie wichtig eine solche spielerische Form der Lese- und Schreibförderung ist. Beide Schulen umrahmten die Buchpremiere mit weiterem Programm. Oberbürgermeister Manuel Just und Andreas Haller, selbst Autor, einer der Organisatoren des Literaturfestivals und Mitarbeiter des Bildungsamtes, erinnerten daran, wie begeistert die Schüler aber auch die Lehrkräfte an dem gemeinsamen literarischen Werk gearbeitet haben. „Schon nach dem ersten Durchblättern war ich begeistert davon, mit welcher Kreativität und Fantasie die Geschichten ausgedacht wurden. In den Geschichten kann man in faszinierende Welten eintauchen, ungewöhnlichen und überraschenden Gedankengängen folgen. Ihr lasst uns alle an euren Träumen und Wünschen teilhaben“, so der Weinheimer OB. Die Geschichten seien nicht nur Ausdruck der Fantasie, sondern zeigten auch, wie vielfältig und bunt die Gesellschaft ist.