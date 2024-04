Weinheimer Kerwe wird eine Stunde kürzer

Die Stadt Weinheim hat die Satzung und die Sperrstundenregelung für die Kerwe aktualisiert. Im Wesentlichen werden die Regelungen vom Vorjahr übernommen. Neu ist, dass der 2023 entwickelte „Leitfaden zur Begrenzung der Schallemissionen“ nun ebenfalls Bestandteil dieser Satzung ist. Neu ist außerdem, dass am Kerwemontag ab sofort um 1 Uhr Schluss mit Feiern ist; in der Vergangenheit war montags um 2 Uhr Sperrstunde. An den übrigen Tagen sind die Sperrzeiten unverändert: Am Kerwefreitag und -samstag ist um 2 Uhr Feierabend, am Kerwesonntag um 1 Uhr.