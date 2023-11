Weinheimerin Fiedler wird zur Spitzenkandidatin der Grünen in Heidelberg gewählt

"Hui, ich bin immer noch geflasht davon, gestern als Spitzenkandidatin von @gruene.hd für die Kommunalwahl gewählt worden zu sein. Für mich ist es eine riesige Ehre gemeinsam mit so einer starken, vielfältigen Liste nächstes Jahr in den Wahlkampf zu starten", so beginnt Frieda Fiedler einen Post auf Instagram. Mehr als zehn Jahre lang hat die Weinheimerin in ihrer Heimatstadt Kommunalpolitik gemacht. Zunächst im Jugendgemeinderat, später als Stadträtin für die Grünen (früher GAL, Grüne/Alternative Liste). Anfang September zog Fiedler nach Heidelberg um und musste damit auch ihre Tätigkeit als Weinheimer Stadträtin aufgeben.