Elf neue Gesichter und ein Rückkehrer im Gemeinderat Weinheim

Foto: Fritz Kopetzky

Holger Haring (links) kehrt in den Weinheimer Gemeinderat zurück. Dr. Thomas Ott verpasste dagegen den Wiedereinzug in das Gremium. Das Archivbild stammt aus dem Jahr 2020: Damals rückte Ott für Haring in die CDU-Fraktion nach, die er jedoch 2023 verließ und zu den Freien Wählern wechselte.