Manchmal braucht man einfach auch ein bisschen Glück - da hat Spitzenköchin Cornelia Poletto schon recht. Denn dank einer Prise Glück ist die Weinheimerin Katinka Weidler in dieser Woche bei der ChampionsWeek der Küchenschlacht (ZDF) am Start. Dabei kochen normalerweise sechs Champions um den Einzug ins große Jahresfinale. Die 51-jährige Chefstewardess hatte sich im Oktober zwar "nur" Platz 3 erkocht - doch weil der eigentliche Champion ausfiel, reiste Katinka Weidler wieder ins Küchenschlacht-Studio. Dort stand am Montag die Aufgabe "Drei-Komponenten-Küche" auf dem Programm. Katina Weidler hatte sich für Seeteufel, Safran-Soße und Lauchgemüse entschieden. Dafür gab es direkt Vorschuss-Lorbeeren von Cornelia Poletto - "sehr fein!" - die den Kandidaten mit hilfreichen Tipps zur Seite stand.