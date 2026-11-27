Bergheim (dpa) - Nach dem Fund einer Leiche in einer leerstehenden Schule westlich von Köln hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen - er ist erst 15 Jahre alt. Die Festnahme des Jugendlichen sei bereits am Donnerstagabend erfolgt, hieß es in einer Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft prüfe momentan, ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl gegen den Deutschen gegeben sind.

Die Leiche war am Donnerstagnachmittag entdeckt worden. Sie befand sich in einer leerstehenden Schule in Bergheim-Niederaußem westlich von Köln. Nach Angaben der Polizei wies der Tote - ein 38 Jahre alter Deutscher, wie sich später herausstellte - Spuren von Gewalteinwirkung auf.

Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen einer Mordkommission dauerten an, erklärte die Polizei. Sie rief auch Zeugen auf, sich zu melden.