Zug evakuiert

16-Jähriger fährt auf Zugdach mit und erleidet Stromschlag

Ein Jugendlicher erleidet schwere Verbrennungen, kommt aber mit dem Leben davon. Was die Polizei noch ermitteln will.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 16-Jährigen in ein Münchner Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 16-Jährigen in ein Münchner Krankenhaus. (Symbolbild)

Moosburg (dpa) - Bei seiner Fahrt auf dem Dach eines Regionalzugs hat ein 16-jähriger Jugendlicher einen Stromschlag und schwere Verbrennungen erlitten. Laut Bundespolizei kletterte der Jugendliche am Sonntagabend auf das Dach des Zugs, ehe er in der Nähe des Bahnhofs Moosburg bei Freising mit der Oberleitung in Kontakt kam. Daraufhin sei er vom Dach gestürzt, habe aber noch auf eine angrenzende Wiese laufen können. 

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Er habe schwere Verbrennungen an Beinen und Oberkörper erlitten, die aber nicht lebensgefährlich seien, so die Polizei.

Suche nach zweiter Person

Demnach soll noch eine zweite, bislang unbekannte Person mit dem 16-Jährigen auf dem Zugdach gewesen sein, die die Einsatzkräfte aber nicht mehr antrafen. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber und am Boden nach der Person, fand aber niemanden. 

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Polizei und Feuerwehr evakuierten den betroffenen Zug mit rund 200 Reisenden am Bahnhof Moosburg. Die Strecke zwischen Freising und Landshut blieb bis in den Abend gesperrt, was zu Verspätungen im Bahnverkehr führte.

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