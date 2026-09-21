16-Jähriger fährt auf Zugdach mit und erleidet Stromschlag

Moosburg (dpa) - Bei seiner Fahrt auf dem Dach eines Regionalzugs hat ein 16-jähriger Jugendlicher einen Stromschlag und schwere Verbrennungen erlitten. Laut Bundespolizei kletterte der Jugendliche am Sonntagabend auf das Dach des Zugs, ehe er in der Nähe des Bahnhofs Moosburg bei Freising mit der Oberleitung in Kontakt kam. Daraufhin sei er vom Dach gestürzt, habe aber noch auf eine angrenzende Wiese laufen können.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Er habe schwere Verbrennungen an Beinen und Oberkörper erlitten, die aber nicht lebensgefährlich seien, so die Polizei.

Suche nach zweiter Person

Demnach soll noch eine zweite, bislang unbekannte Person mit dem 16-Jährigen auf dem Zugdach gewesen sein, die die Einsatzkräfte aber nicht mehr antrafen. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber und am Boden nach der Person, fand aber niemanden.

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