Mehrere Schwerverletzte

16 Tote nach Explosion in türkischer Fabrik

Ein Deckenkran stürzt in einen Industrieofen bei Izmir. Mehrere Menschen sterben. Es ist nicht der erste Arbeitsunfall in der Branche.

Nach der Explosion in dem Eisen- und Stahlwerk im türkischen Hafenort Aliaga stieg Rauch auf. Foto: Ali Ihsan Ciftci/IHA/AP/dpa
Nach der Explosion in dem Eisen- und Stahlwerk im türkischen Hafenort Aliaga stieg Rauch auf.

Izmir (dpa) - Bei einer Explosion in einem Eisen- und Stahlwerk im türkischen Hafenort Aliaga in der Provinz Izmir sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. 13 Arbeiter seien verletzt worden, zwei davon schwer, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Unklar war, ob noch weitere Menschen unter Trümmern vermutet werden. Rettungskräfte waren den ganzen Tag im Einsatz, um nach Verschütteten zu suchen. 

Die Explosion hatte sich am späten Vormittag ereignet. Ursache war laut dem Gouverneursamt von Izmir ein abgebrochener Deckenkran, der am Mittag während des Gießvorgangs in dem Werk in einen Industrieofen gestürzt sei. Erdogan sagte, Ermittlungen seien eingeleitet worden. 

Die Eisen- und Stahlindustrie gehört in der Türkei zu den Branchen mit überdurchschnittlich hohen Unfallrisiken. Der Bürgermeister von Izmir, Cemil Tugay, schrieb auf X, die genaue Zahl der Todesopfer und Verletzten werde sich erst nach der Beseitigung der Trümmer klären. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Augenzeugen berichten von heftiger Explosion

Augenzeugen berichteten gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu von einer starken Explosion, einer großen Rauchwolke und Feuer, das von der Fabrik aufstieg. Auf Videos war zu sehen, wie das Feuer oberhalb einer großen Halle brannte und sich Staub verteilte. 

Aliaga zählt zu den bedeutendsten Industriestandorten der Türkei, am bekanntesten ist der Standort für die Schiffsrecyclingindustrie der Türkei. Außerdem befinden sich dort die Ölraffinerie, chemische Industrie und Stahlwerke. Die Häfen von Aliaga sind für den Transport von Rohstoffen und Industrieprodukten von zentraler Bedeutung. 

Arbeitsschutzexperte: Strafen nicht abschreckend genug

Bereits Anfang November hatte ein 20-jähriger Arbeiter bei einer Subfirma des Fabrikbetreibers in Aliaga sein Leben verloren, berichtet die oppositionsnahe Zeitung «Cumhuriyet». Der Arbeitsschutzexperte Mehmet Şeyhmus Ensari sagte der Zeitung, dass zahlreiche Arbeiter im Industriegebiet von Aliaga durch Explosionen, Brände, Quetschungen und Stürze ums Leben gekommen seien.

Die Todesfälle resultierten laut dem Experten aus Produktionsdruck, dem Subunternehmersystem, unzureichender Aufsicht, Strafen, die nicht abschreckend genug seien und der Betrachtung von Arbeitssicherheit als Kostenfaktor.

Laut dem unabhängigen Rat für Arbeitnehmergesundheit und Arbeitssicherheit ISIG hat es in der Türkei im vergangenen Jahr insgesamt rund 2.100 tödliche Arbeitsunfälle gegeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Immer wieder tödliche Arbeitsunfälle in Hessen
Beruf

Immer wieder tödliche Arbeitsunfälle in Hessen

Trotz sinkender Zahlen enden Arbeitsunfälle in Hessen immer wieder tödlich. Nach dem Unglück in einer Lederfabrik in Runkel laufen die Ermittlungen. Der Fall gilt als unüblich für die Branche.

18.04.2026

Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall in Oberursel
Notfälle

Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall in Oberursel

Am Donnerstag sind drei Menschen bei einem schweren Arbeitsunfall in Runkel gestorben. Einen Tag später wird ein weiterer Unfall in Hessen gemeldet - mit zwei Verletzten.

17.04.2026

Explosion vor türkischer Bäckerei - mutmaßlich Brandstiftung
Kriminalität

Explosion vor türkischer Bäckerei - mutmaßlich Brandstiftung

Am frühen Morgen gibt es einen Knall. Kurz darauf brennt die Fassade eines Hauses. Die Polizei rückt aus - und findet einen Brandsatz.

29.05.2025

Verletzte bei Explosion in Rheinmetall-Fabrik in Spanien
Deutscher Rüstungskonzern

Verletzte bei Explosion in Rheinmetall-Fabrik in Spanien

Die Rheinmetall-Tochter Expal ist einer der größten Munitionshersteller Europas. Eine Explosion in einer Fabrik des Unternehmens in Spanien hinterließ Verletzte und löste auch einen Waldbrand aus.

30.01.2025

Auto

Arbeitsunfälle und mehrere Umwelt-Havarien in Tesla-Fabrik

In der Fabrik von Autobauer Tesla hat es seit der Bauphase mehrere schwere Arbeitsunfälle gegeben. Der Bundesarbeitsminister zeigt sich besorgt, die Brandenburger Landesregierung sieht dagegen nichts Ungewöhnliches.

28.09.2023