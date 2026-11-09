16 Tote nach Explosion in türkischer Fabrik

Izmir (dpa) - Bei einer Explosion in einem Eisen- und Stahlwerk im türkischen Hafenort Aliaga in der Provinz Izmir sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. 13 Arbeiter seien verletzt worden, zwei davon schwer, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Unklar war, ob noch weitere Menschen unter Trümmern vermutet werden. Rettungskräfte waren den ganzen Tag im Einsatz, um nach Verschütteten zu suchen.

Die Explosion hatte sich am späten Vormittag ereignet. Ursache war laut dem Gouverneursamt von Izmir ein abgebrochener Deckenkran, der am Mittag während des Gießvorgangs in dem Werk in einen Industrieofen gestürzt sei. Erdogan sagte, Ermittlungen seien eingeleitet worden.

Die Eisen- und Stahlindustrie gehört in der Türkei zu den Branchen mit überdurchschnittlich hohen Unfallrisiken. Der Bürgermeister von Izmir, Cemil Tugay, schrieb auf X, die genaue Zahl der Todesopfer und Verletzten werde sich erst nach der Beseitigung der Trümmer klären.

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Augenzeugen berichten von heftiger Explosion

Augenzeugen berichteten gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu von einer starken Explosion, einer großen Rauchwolke und Feuer, das von der Fabrik aufstieg. Auf Videos war zu sehen, wie das Feuer oberhalb einer großen Halle brannte und sich Staub verteilte.

Aliaga zählt zu den bedeutendsten Industriestandorten der Türkei, am bekanntesten ist der Standort für die Schiffsrecyclingindustrie der Türkei. Außerdem befinden sich dort die Ölraffinerie, chemische Industrie und Stahlwerke. Die Häfen von Aliaga sind für den Transport von Rohstoffen und Industrieprodukten von zentraler Bedeutung.

Arbeitsschutzexperte: Strafen nicht abschreckend genug

Bereits Anfang November hatte ein 20-jähriger Arbeiter bei einer Subfirma des Fabrikbetreibers in Aliaga sein Leben verloren, berichtet die oppositionsnahe Zeitung «Cumhuriyet». Der Arbeitsschutzexperte Mehmet Şeyhmus Ensari sagte der Zeitung, dass zahlreiche Arbeiter im Industriegebiet von Aliaga durch Explosionen, Brände, Quetschungen und Stürze ums Leben gekommen seien.

Die Todesfälle resultierten laut dem Experten aus Produktionsdruck, dem Subunternehmersystem, unzureichender Aufsicht, Strafen, die nicht abschreckend genug seien und der Betrachtung von Arbeitssicherheit als Kostenfaktor.