Notfälle

Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall in Oberursel

Am Donnerstag sind drei Menschen bei einem schweren Arbeitsunfall in Runkel gestorben. Einen Tag später wird ein weiterer Unfall in Hessen gemeldet - mit zwei Verletzten.

Zwei Menschen wurden schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Zwei Menschen wurden schwer verletzt. (Symbolbild)

Oberursel (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall in Oberursel sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das sagte eine Polizeisprecherin. Sie seien stationär in Krankenhäuser aufgenommen worden. Zuvor hatte hessenschau.de berichtet. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Erst am Donnerstag hatte es einen tödlichen Arbeitsunfall in Hessen gegeben. In einer Lederfabrik und Pelzgerberei im mittelhessischen Runkel kamen drei Arbeiter im Alter von 38, 58 und 59 Jahren ums Leben. Zwei weitere Männer seien lebensgefährlich verletzt worden, hatte das Landesinnenministerium mitgeteilt.

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