Mutmaßliche Diebe gefasst

25.000 Liter Diesel gestohlen - vier Festnahmen

Mit Kleintransportern und Pumpen sollen sie Diesel im großen Stil erbeutet haben: Nach einer Serie von Tankstellen-Diebstählen in drei Bundesländern sitzen vier Verdächtige in Haft.

Insgesamt soll die Bande über 25.000 Liter Kraftstoff entwendet haben. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Insgesamt soll die Bande über 25.000 Liter Kraftstoff entwendet haben. (Symbolbild)

Saarbrücken/Karlsruhe (dpa) - Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls von mehr als 25.000 Litern Dieselkraftstoff sitzen vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Landespolizeidirektion Saarland mitteilte, soll eine Gruppierung aus dem Saarland heraus mehrere Tankstellen in drei Bundesländern gezielt manipuliert und bestohlen haben. 

Den Ermittlungen zufolge mieteten die Verdächtigen Kleintransporter an und fuhren damit Tankstellen in Saarwellingen im Saarland, in Heppenheim in Hessen sowie in Waghäusel-Wiesental in Baden-Württemberg an. Dort manipulierten sie Einrichtungen zum Einfüllen des Kraftstoffs. Über eigens mitgeführte Pumpen sei der Diesel direkt in Transportbehälter auf den Ladeflächen abgeleitet worden, hieß es. 

Polizei stellte 14.000 Liter gestohlenen Diesel sicher

Bereits am 5. Oktober nahm die Polizei mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Baden-Württemberg unmittelbar nach einer Tat drei Männer im Alter von 36 und 44 Jahren nahe Karlsruhe fest. Einer der 36-Jährigen sei derzeit ohne festen Wohnsitz, hieß es. Im Rahmen der Ermittlungen sei zudem eine mutmaßlich an der Logistik beteiligte 34-jährige Frau im Raum Saarbrücken festgenommen worden.

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Bei anschließenden Durchsuchungen stellte die Polizei den Angaben zufolge rund 14.000 Liter des gestohlenen Dieselkraftstoffs sicher. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen alle vier Beschuldigten Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

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