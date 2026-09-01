Hattingen

54-Jähriger soll Bruder mit Axt attackiert haben – U-Haft

Vor einem Wohnhaus in Hattingen wird ein lebensbedrohlich verletzter Mann gefunden. Später nimmt die Polizei den jüngeren Bruder des 61-Jährigen fest. Das mutmaßliche Tatwerkzeug lässt schaudern.

Die Mordkommission ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt in Hattingen. Foto: Justin Brosch/dpa
Die Mordkommission ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt in Hattingen.

Hattingen (dpa) - Nach einem lebensbedrohlichen Angriff mit einer Axt auf einen 61-Jährigen in Hattingen im südlichen Ruhrgebiet sitzt der Bruder des Opfers in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen ihn erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. 

Sein älterer Bruder schwebe weiterhin in Lebensgefahr, hieß es am Abend. Nähere Angaben zu den Hintergründen und dem Tatgeschehen, bei dem bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Axt eingesetzt worden sei, machten die Ermittler nicht. 

Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen

Lebensbedrohlich verletzt war der 61-Jährige am Montagnachmittag auf seinem von außen einsehbaren Grundstück gefunden worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. 

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Aufgrund der vorliegenden Umstände am Einsatzort hatte eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Noch am Abend ergaben sich Hinweise, dass sich der nebenan wohnende, tatverdächtige Bruder sich in dem Nachbarhaus aufhalten könne. Spezialeinsatzkräfte nahmen Kontakt zu ihm auf und konnten ihn schließlich vor dem Haus festnehmen, ohne dass er Widerstand leistete.

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