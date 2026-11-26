New York (dpa) - Ein 60-Dollar-Brot in New York hat im Sommer für mächtig Schlagzeilen gesorgt. Nun will die Bäckerfamilie expandieren: «Wir sind aktuell auf der Suche nach einem zweiten Standort in New York», sagt Tim Auer der Deutschen Presse-Agentur. Er ist der Sohn des Gründers des Ladens Rye, Martin Auer, aus Österreich.

Das Roggen-Sauerteigbrot wiegt etwa 1,5 Kilo und wird im Viertel Soho in einem aus Deutschland importierten zwei Tonnen schweren Ofen gebacken. Im Sortiment ist nun auch ein «Baby RYE» - ein kleinerer Brotlaib für 30 Dollar. Verkauft werden auch Butterbrote für 6 bis 14 US-Dollar, eine Brotbox für 480 Dollar oder ein Brotmesser für 230 Dollar.

Die Grazer Familie führt in Österreich in dritter Generation ein Familienunternehmen und unterhält 45 Filialen. «Wir haben uns gedacht: Die eine Sache, in der wir ganz besonders gut sind, das bringen wir nach New York», sagte Auer der dpa im September. Wann die zweite Filiale eröffnet wird, ist noch nicht klar.

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Kritik kommt nicht aus New York

Auer äußerte damals Verständnis für die «Empörung über den Preis». «Die meisten Leute, die das gesagt haben, das war nicht in New York», sagte er. In New York bekomme man kein schlechtes Feedback. «Das ist eine der allerteuersten Städte der Welt, eine der allerteuersten Straßen in dieser allerteuersten Stadt. Die sollen sich mal anschauen, was hier eine Wohnung kostet.» Zudem würden alle Rohstoffe für das Brot importiert. Auch die Theke sei aus einem Baum aus der Steiermark gefertigt.

Günstig ist das Brot allerdings auch für New Yorker Verhältnisse nicht. Ein gewöhnlicher Laib kostet in der Millionenmetropole im Schnitt nur wenige Dollar, auch handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot ist in vielen Bäckereien für unter 20 Dollar zu haben.