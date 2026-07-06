Mordkommission ermittelt

65-jähriger Patient in Berliner Klinikum getötet

In der Psychiatrie einer Neuköllner Klinik wird ein Mann mit einem scharfen Gegenstand so schwer verletzt, dass er stirbt. Der Tat ging eine Auseinandersetzung mit einem anderen Patienten voraus.

Nach dem Tod eines Patienten in einer Berliner Klinik ermittelt eine Mordkommission. Foto: Fabian Sommer/dpa
Nach dem Tod eines Patienten in einer Berliner Klinik ermittelt eine Mordkommission.

Berlin (dpa) - In der Psychiatrie einer Berliner Klinik ist ein Patient getötet worden. Es handele sich um einen 65-jährigen Mann, teilte ein Sprecher des Vivantes Klinikums Neukölln der dpa mit. Hintergrund war laut Klinik und Polizei eine Auseinandersetzung mit einem anderen Patienten. Das Opfer sei «tödlich mit einem scharfen Gegenstand verletzt» worden, teilte die Polizei auf der Online-Plattform X mit. 

Der Sprecher des Klinikums sagte, der mutmaßliche Täter, ein 26-Jähriger, sei erst gestern mit der Diagnose Psychose eingeliefert worden. «Es gab keine Waffe», sagte der Sprecher. Eingelieferte Patienten würden zum Eigen- und Fremdschutz bei der Einlieferung durchsucht. Es sei aber eine zerbrochene Tasse gefunden worden.

Personal steht unter Schock

Das Personal stehe unter Schock, sagte der Vivantes-Sprecher weiter. Es werde von Psychologen betreut. Ein Reanimationsteam, das direkt vor Ort gewesen sei, habe nichts mehr tun können. 

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Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben wollte die Polizei auf Anfrage zunächst nicht machen.

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