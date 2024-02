66-Jähriger verliert 635.000 Euro an Betrüger

Frankfurt am Main

Betrüger erbeuten nach Schockanrufen mehr als 25.000 Euro

Mit sogenannten Schockanrufen gelingt es Ganoven immer wieder, Beute zu machen. Sie geben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus und holen Geld an der Haustür ab. So auch in den vergangenen Tagen.