Wetter

«Ab Mittwoch sonniger Frühling» – bis zu 20 Grad möglich

In der kommenden Woche knacken die Temperaturen laut Vorhersage die 20-Grad-Marke. Doch vorher wird es noch mal ungemütlich.

Die Temperaturen klettern in den nächsten Tagen in die Höhe. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Offenbach (dpa) - Zeit, die Winterjacke in den Schrank zu hängen: Bis zu 20 Grad und Sonne erwartet der Deutsche Wetterdienst zur Wochenmitte. «Ab Mittwoch sonniger Frühling», titelt der Wetterdienst in Offenbach. 

«Das ruhige Hochdruckwetter bekommen wir ab Mittwoch so richtig zu spüren», schreibt Sonja Hansen von der Wettervorhersagezentrale. In der Südwesthälfte zeige sich häufig die Sonne und im Nordosten lockern die Wolken deutlich auf. «Dies hat auch zur Folge, dass die Temperaturen noch einen Satz nach oben machen.» Selbst im «verhaltenen Nordosten» erreichen die Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. 

«In keinem Landesteil bleibt es trocken»

Bis dahin bringt das Tief «Alina» aber erst mal milde und vor allem feuchte Meeresluft zum Wochenbeginn nach Deutschland. «In keinem Landesteil bleibt es trocken», so Hansen. Viel Regen seien allerdings nur an den Mittelgebirgen und an den Alpen zu erwarten. Dort fallen demnach am Montag und bis zum Dienstag teils markante Mengen. 

Am Montag und Dienstag liegen die Temperaturen bereits im zweistelligen Bereich. Am Montag kann es nur im Norden noch zwischen 5 und 11 Grad werden, ansonsten zwischen 10 und 16 Grad. Einzelne Gewitter seien nicht ausgeschlossen, es könne schauerartigen Regen geben. Zum Dienstag erwartet der Wetterdienst dann schon bis zu 19 Grad am Oberrhein.

