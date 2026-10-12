Ursache unklar

Älteste Markthalle von Paris bei nächtlichem Brand zerstört

Mehr als 400 Jahre Geschichte in Flammen: In Paris brennt der «Marché des Enfants-Rouges» und damit die älteste Markthalle der Stadt. Wie geht es für die Händler weiter?

Die Feuerwehr brachte den Brand in der Markthalle unter Kontrolle. Foto: Julien De Rosa/AFP/dpa
Die Feuerwehr brachte den Brand in der Markthalle unter Kontrolle.

Paris (dpa) - Der älteste überdachte Lebensmittelmarkt von Paris ist durch einen nächtlichen Brand vollkommen zerstört worden. Die Feuerwehr habe den Brand in dem Markt im bei Touristen beliebten Pariser Viertel Marais zwar unter Kontrolle bringen können, teilte der Bürgermeister des 3. Arrondissements, Ariel Weil, mit. Der «Marché des Enfants-Rouges» (auf Deutsch: Markt der Roten Kinder) sei aber vollkommen zerstört worden. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

«Wir sind am Boden zerstört», sagte der Bürgermeister am Brandort vor Journalisten. Etwa zwanzig Händler hätten ihre Stände verloren. Er sei aufgewühlt und traurig, habe aber angesichts der Tatsache, dass der Markt von Wohngebäuden umgeben ist, das Gefühl, dass man dem Schlimmsten entgangen sei. «Was abgebrannt ist, hat an sich keinen denkmalpflegerischen Wert, es handelte sich vor allem um Stände in Leichtbauweise», sagte der Bürgermeister. Die Feuerwehr war mit rund 150 Einsatzkräften angerückt, die nur zu Fuß in den Brandort vorrücken konnten.

Die älteste Markthalle von Paris ist bei einem Feuer zerstört worden. Foto: Bernard Geliot/AFP/dpa
Die älteste Markthalle von Paris ist bei einem Feuer zerstört worden.

Der Markt, der 1615 gegründet wurde, ist die älteste Markthalle der Hauptstadt. Er wurde 1982 unter Denkmalschutz gestellt und verdankt seinen Namen den roten Gewändern, die die Waisenkinder trugen, die in einem 1536 in der Nähe gegründeten Krankenhaus untergebracht waren. Dieses Krankenhaus wurde 1772 geschlossen, und der Markt wurde Ende des 18. Jahrhunderts in Erinnerung an diese «roten Kinder» benannt. In dem Markt befinden sich Feinkostläden, Restaurants, Gemüsehändler, Floristen und Weinhändler. Vorerst bleibt der Markt geschlossen.

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