Angeklagte fehlen

Airline streikt - Termin im Block-Prozess fällt aus

Der Prozess um die Entführung der Block-Kinder wird vom Streik bei einer Fluggesellschaft in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Angeklagte sitzen im Ausland fest.

Ein Streik bei einer Fluglinie führt zu einem Terminausfall im Block-Prozess. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa
Ein Streik bei einer Fluglinie führt zu einem Terminausfall im Block-Prozess. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Ein Streik bei einer Fluggesellschaft führt zu einem Terminausfall im Hamburger Block-Prozess. Zwei der sieben Angeklagten befänden sich im Ausland und könnten aufgrund eines Flugstreiks nicht zu der Hauptverhandlung am Dienstag erscheinen, erklärte eine Gerichtssprecherin. Ob es dabei um den aktuellen Streik der Lufthansa-Piloten geht, blieb unklar.

Das Landgericht hatte geplant, eine weitere Kriminalbeamtin als Zeugin zu vernehmen. Die Strafkammer hat bereits mehrere Kripobeamte befragt. Die für das Verfahren entscheidenden Vernehmungen von weiteren Beschuldigten aus Israel können wegen des Iran-Kriegs derzeit nicht stattfinden. 

Hauptangeklagte ist Christina Block (52). Die Hamburger Unternehmerin soll eine israelische Sicherheitsfirma beauftragt haben, zwei ihrer Kinder vom Wohnort ihres Ex-Manns in Dänemark zu entführen. Der damals zehnjährige Junge und das 13-jährige Mädchen waren in der Silvesternacht 2023/24 gewaltsam nach Süddeutschland gebracht worden. Ihre Mutter holte sie von dort nach Hamburg. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, bestreitet, den Auftrag zur Entführung erteilt zu haben. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Sechs weitere Angeklagte

In dem aktuellen Verfahren gibt es sechs weitere Angeklagte. Darunter ist Blocks Lebensgefährte, der Ex-Sportmoderator Gerhard Delling (66). Auch er bestreitet, etwas Unrechtes getan zu haben. Angeklagt sind ferner ein Israeli, der seine Beteiligung an der Entführung gestanden hat, der Anwalt der Block-Familie, Andreas Costard, der Geschäftsführer einer Hamburger Sicherheitsfirma sowie eine Verwandte von Christina Block und deren Ehemann.

Der nächste Verhandlungstermin soll am kommenden Montag (20. April) nach dann dreiwöchiger Unterbrechung stattfinden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Block-Prozess: Mitangeklagte läuft weinend aus dem Saal
34. Verhandlungstag

Block-Prozess: Mitangeklagte läuft weinend aus dem Saal

Emotionale Szene im Prozess um die Entführung der Block-Kinder. Eine Mitangeklagte bricht angesichts einer Entscheidung der Strafkammer in Tränen aus.

30.01.2026

Eugen Block erneuert Beschwerde gegen Vorsitzende Richterin
Prozess um Kindesentführung

Eugen Block erneuert Beschwerde gegen Vorsitzende Richterin

Seit vier Monaten läuft der Prozess gegen Christina Block wegen der Entführung ihrer Kinder aus der Obhut ihres Ex-Manns. Jetzt meldet sich der Großvater der Kinder erneut zu Wort.

18.11.2025

Block-Prozess: Eugen Block wirft Richterin Befangenheit vor
Prozess um Kindesentführung

Block-Prozess: Eugen Block wirft Richterin Befangenheit vor

Der Entführungsfall der Kinder von Christina Block wird seit Juli in Hamburg verhandelt, auch der Vater der 52-Jährigen ist geladen. Doch der will nicht aussagen - und kritisiert die Richterin.

04.11.2025

Block-Prozess: Anträge auf Verfahrensabtrennung abgelehnt
Verfahren um Kindesentführung

Block-Prozess: Anträge auf Verfahrensabtrennung abgelehnt

Im Prozess um die Entführung zweier Kinder der Familie Block hatten drei der sieben Angeklagten eine Abtrennung des Verfahrens beantragt. Nun hat das Landgericht dazu eine Entscheidung getroffen.

16.10.2025

Promi-Prozess um Entführung der Block-Kinder
Prozess um Kindesentführung

Promi-Prozess um Entführung der Block-Kinder

Unternehmerin Christina Block soll den Auftrag erteilt haben, zwei ihrer Kinder von Dänemark nach Deutschland zu entführen. Im Prozess weisen ihre Verteidiger das zurück - und kritisieren den Vater.

11.07.2025