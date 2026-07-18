Wetter-Vorhersage

Am Wochenende weiter Gewitter möglich

Im Süden kann es der Vorhersage zufolge erneute Unwetter geben. Mit Blitz und Donner muss auch der Norden rechnen, so der Deutsche Wetterdienst.

Wolken, Schauer und Gewitter bleiben vielen Teilen Deutschlands vorerst erhalten. Foto: Uwe Lein/dpa
Wolken, Schauer und Gewitter bleiben vielen Teilen Deutschlands vorerst erhalten.

Offenbach (dpa) - Blitz, Donner und teilweise Starkregen bleiben nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Süddeutschland auch am Wochenende Thema. «Sowohl heute als auch am Sonntag entstehen im Tagesverlauf teils kräftige Schauer und Gewitter, die lokal durch heftigen Starkregen und größeren Hagel unwetterartig ausfallen», erklärt DWD-Meteorologe Thore Hansen mit Blick auf den Süden. 

Der Norden muss sich ab der Nacht zum Sonntag auf unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern einstellen, insbesondere in Nordseenähe. Im Südwesten wird es am Sonntag zunehmend freundlich. 

25 Grad nur noch am Oberrhein 

Die Luft hat sich spürbar abgekühlt, am Sonntag liegen die Höchstwerte verbreitet zwischen 19 und 24 Grad. Einzig am Oberrhein erwartet der DWD mit 25 Grad einen Sommertag.

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Die neue Woche bringt dem Südwesten Hochdruckeinfluss, also mehr Sonne und weniger Schauer. «Je weiter nach Nordosten, desto stärker am Montag der Tiefdruckeinfluss, dort sind die Wolken meist in der Mehrzahl», teilt Hansen mit. Auch mit Schauern und Gewittern muss dort gerechnet werden. 

Die Temperaturen liegen der Vorhersage zufolge am Montag zwischen 19 und 26 Grad, die Höchstwerte werden für Südwestdeutschland erwartet.

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