An der Küste gilt vielerorts ein Fütterungsverbot für Möwen

Rostock-Warnemünde (dpa) - Wer an der Ostsee mit einem Eis oder Fischbrötchen in der Hand über die Strandpromenade schlendert, sollte seine Augen nicht nur auf die Leckereien richten. Auch Möwen wissen beides zu schätzen und haben sich zu wahren Meisterdieben entwickelt. Vor allem die Population der Silbermöwen («Larus argentatus») habe in den letzten Jahren stark zugenommen, hieß es aus der Rostocker Stadtverwaltung.