Ursache noch unklar

Auto fährt auf Bürgersteig - drei Tote in Los Angeles

Ein Auto fährt in Los Angeles auf einem belebten Bürgersteig in Straßenstände. Drei Menschen sterben, mehrere kommen mit Verletzungen ins Krankenhaus - auch der Fahrer.

Drei Menschen kommen bei dem Vorfall ums Leben. Foto: David Swanson/AP/dpa
Drei Menschen kommen bei dem Vorfall ums Leben.

Los Angeles (dpa) - Bei einem Vorfall mit einem Auto in Los Angeles sind drei Menschen auf einem Bürgersteig getötet worden. Weitere drei Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Unter den Verletzten sei auch der Fahrer des Autos, teilte ein Polizeisprecher laut der «Los Angeles Times» mit. 

Demnach war das Fahrzeug im Stadtteil North Hollywood auf einen Bürgersteig und dann nahe einer U-Bahnstation in Straßenstände gefahren. Die Ursache für den Vorfall werde noch untersucht, hieß es. Ob der Fahrer mit Vorsatz auf den Bürgersteig gefahren ist, ist demzufolge unklar.

Die Ursache für den Crash wird noch untersucht. Foto: David Swanson/AP/dpa
Die Ursache für den Crash wird noch untersucht.

Am Ort des Geschehens lagen Zeltplanen, Kisten und Kühlboxen zerstreut auf dem Gehweg, wie auf Videos und Fotos zu sehen war. Zahlreiche Einsatzwagen von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. 

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Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sprach auf der Plattform X von einem tragischen Vorfall. Ein SUV sei auf den Bürgersteig gefahren und habe Straßenhändler und Passanten erfasst, teilte Bass mit.

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