Unfälle

Auto zieht Schlitten – ein Toter, ein Schwerverletzter

Eine riskante nächtliche Schlittenfahrt endet für zwei junge Männer in Polen dramatisch. Was die Polizei zu dem Unfallhergang mitteilt.

Ein Autofahrer in Polen hat mit seinem Wagen zwei Männer auf ihrem Schlitten gezogen. Einer wurde getötet, der andere schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Doris Heimann/dpa
Ein Autofahrer in Polen hat mit seinem Wagen zwei Männer auf ihrem Schlitten gezogen. Einer wurde getötet, der andere schwer verletzt. (Symbolbild)

Warschau (dpa) - Ein 22-jähriger Mann ist in Polen ums Leben gekommen, als er sich gemeinsam mit einem weiteren jungen Mann auf einem Schlitten von einem Auto ziehen ließ. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort, wie eine Sprecherin der örtlichen Polizei der Nachrichtenagentur PAP sagte. Der 21-Jährige wurde dagegen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor Mitternacht in Nowiny im Süden des Landes. Nach Angaben der Polizei zog ein 20-Jähriger den Schlitten samt den beiden jungen Männern mit dem Auto hinter sich her. Als der Wagen in eine Rechtskurve einbog, wurde der Schlitten auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Der 21-jährige Schlittenfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viernheim: Unfall endet tödlich – drei weitere junge Männer schwer verletzt
Unfälle

Viernheim: Unfall endet tödlich – drei weitere junge Männer schwer verletzt

Nach einem Unfall bei Viernheim ist ein 23-Jähriger gestorben. Der Fahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren, das Fahrzeug prallte gegen einen Baum.

17.01.2026

Zwei Männer bei Unfall verletzt - illegales Autorennen?
Mutmaßliches Rennen

Zwei Männer bei Unfall verletzt - illegales Autorennen?

Ein junger Autofahrer fährt zu schnell und prallt mit seinem Wagen gegen ein geparktes Fahrzeug. Die Fahrt endet für den 22-Jährigen und seinen Beifahrer auf dem Dach - und dann im Krankenhaus.

17.11.2025

«Fahr Auto wie eine Frau» - Kampagne mahnt Männer
Frankreich

«Fahr Auto wie eine Frau» - Kampagne mahnt Männer

Auch in Frankreich wähnen viele Männer sich noch als die besseren Autofahrer. Eine Kampagne rät nun: «Fahr Auto wie eine Frau». Das nämlich würde die Zahl der Unfälle und Verkehrstoten senken.

15.05.2024

Unfälle

Autofahrer überfährt Fußgänger in Polen - drei Tote

Tragischer Unfall in Miedzyzdroje: Ein Autofahrer erfasst in der polnischen Stadt drei Fußgänger, die dabei ums Leben kamen. Unter den Opfern ist auch ein siebenjähriges Kind.

24.12.2023

Wintereinbruch

Unfälle und eingeschlossene Autofahrer

Schnee und Glätte haben in Hessen vor allem in höheren Lagen auf den Straßen für gefährliche Situationen gesorgt. Besonders zugespitzt hat sich die Lage im Rheingau-Taunus-Kreis. «Es besteht Lebensgefahr», warnt die Feuerwehr.

27.11.2023