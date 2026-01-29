Auto zieht Schlitten – ein Toter, ein Schwerverletzter

Warschau (dpa) - Ein 22-jähriger Mann ist in Polen ums Leben gekommen, als er sich gemeinsam mit einem weiteren jungen Mann auf einem Schlitten von einem Auto ziehen ließ. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort, wie eine Sprecherin der örtlichen Polizei der Nachrichtenagentur PAP sagte. Der 21-Jährige wurde dagegen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor Mitternacht in Nowiny im Süden des Landes. Nach Angaben der Polizei zog ein 20-Jähriger den Schlitten samt den beiden jungen Männern mit dem Auto hinter sich her. Als der Wagen in eine Rechtskurve einbog, wurde der Schlitten auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Der 21-jährige Schlittenfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.