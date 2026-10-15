Verkehrskontrolle

Autofahrer 26 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Weil ihm um das Jahr 2000 herum die Fahrerlaubnis entzogen wurde, ist ein heute 71-Jähriger seitdem ohne Führerschein unterwegs gewesen - auch im Auto.

Vorsorglich hat die Polizei den Autoschlüssel des Mannes sichergestellt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Vorsorglich hat die Polizei den Autoschlüssel des Mannes sichergestellt. (Symbolbild)

Neuhofen (dpa) - Die Polizei hat in Rheinland-Pfalz einen 71-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der schon lange ohne Führerschein unterwegs ist. Der Fahrer gab bei einer Kontrolle am Mittwoch in Neuhofen an, dass ihm sein Führerschein vor etwa 26 Jahren entzogen worden sei und er seitdem keinen neuen mehr beantragt habe, aber weiter fahre. 

Gegen den 71-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel sei sichergestellt worden, hieß es. Ob auch das Auto eingezogen wird, soll noch geprüft werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Flucht ohne Führerschein: Fahrer rammt Autos und Hauswand
Flucht vor Verkehrskontrolle

Flucht ohne Führerschein: Fahrer rammt Autos und Hauswand

Ein 45-Jähriger flieht in Frankfurt vor einer Polizeikontrolle und verursacht dabei mehrere Unfälle. Die Beamten nehmen ihn schließlich fest.

30.08.2026

Berauschter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Verkehr

Berauschter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei der Kontrolle eines Autos erwischen die Polizisten einen Mann, der offensichtlich unter Drogeneinfluss steht. Doch das bleibt nicht das einzige Vergehen des 39-Jährigen.

15.04.2026

Mannheim: Polizei stoppt Autofahrer erneut ohne Führerschein
Blaulicht

Mannheim: Polizei stoppt Autofahrer erneut ohne Führerschein

Ein Autofahrer ist in Mannheim erneut ohne gültigen Führerschein kontrolliert worden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

03.01.2026

Mann rast vor Kontrolle davon - Fahrer und Kind verletzt
Verkehr

Mann rast vor Kontrolle davon - Fahrer und Kind verletzt

Ein Mann tritt aufs Gas, um einer Verkehrskontrolle zu entgehen – ein Kind ist im Wagen. Die Aktion endet in einem schweren Unfall.

07.12.2025

Autofahrer auf Kokain und ohne Führerschein auf A8 unterwegs
Kontrolle

Autofahrer auf Kokain und ohne Führerschein auf A8 unterwegs

Die Polizei zieht einen Autofahrer auf der A8 aus dem Verkehr. Der Drogentest ist positiv, eine Fahrerlaubnis oder Versicherungsschutz besitzt der Mann nicht. Wie es für ihn nun weitergeht.

05.11.2025