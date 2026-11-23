München (dpa) - Ein Baby ist samt Kinderwagen auf die Gleise im Münchner Hauptbahnhof gestürzt. Gegen die Eltern wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, wie die Bundespolizei mitteilte. Die 18-jährige Mutter und ihr 23 Jahre alter Partner seien betrunken gewesen und gegen den Kinderwagen gelaufen, sodass er ins Gleis fiel.

Ein 24-Jähriger bemerkte demnach den Vorfall am Sonntag und rettete das Kind. Bis die Bundespolizei eintraf, habe er auf das fünf Monate alte Baby aufgepasst. Der 23-Jährige wurde schließlich aggressiv gegenüber den Beamten, sodass sie ihn fesselten, wie es weiter hieß. Der Rettungsdienst habe sich um das Kind gekümmert, das eine Prellung am Kopf erlitten habe. Anschließend habe es das Jugendamt in Obhut genommen. Die Eltern waren bereits polizeibekannt.