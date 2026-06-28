Vorfall in Lüdenscheid

Baby aus Klinik mitgenommen - Polizei nimmt Unbekannte fest

Eine Frau gibt sich als Krankenhaus-Mitarbeiterin aus und nimmt ein Baby aus einem Patientenzimmer mit. Später wird es in einem Parkhaus entdeckt. Nun ist die mutmaßliche Täterin gefasst.

Die unbekannte Frau nahm den sieben Tage alten Jungen aus einem Patientenzimmer mit. Foto: Alex Talash/dpa
Die unbekannte Frau nahm den sieben Tage alten Jungen aus einem Patientenzimmer mit.

Lüdenscheid (dpa) - Die Polizei hat die unbekannte Frau gefasst, die in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ein neugeborenes Baby aus einem Krankenhaus mitgenommen haben soll. Die 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung der Frau wurde durchsucht, sie soll bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten sein.

Gegen sie wird wegen des Verdachts einer Kindesentziehung und Menschenraubes ermittelt. Die Ermittler hatten intensiv nach der Frau gefahndet und dabei unter anderen Videoaufnahmen gesichtet, die die Frau am Fundort des Säuglings zeigten. Zudem hatten die Beamten zahlreiche Hinweise auf die 18-Jährige aus Lüdenscheid erreicht.

Die als Mitarbeiterin des Krankenhauses getarnte Frau hatte den Jungen laut Polizei am Samstagnachmittag aus einem Patientenzimmer geholt. Knapp eine Stunde nach diesem Vorfall hatten Zeuginnen und Zeugen den Jungen im Nebenraum eines Parkhauses entdeckt. Ein Rettungswagen habe ihn anschließend zurück ins Krankenhaus gefahren.

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Auswertung von Zeugenhinweisen und Videoaufnahmen

Das sieben Tage alte Baby sei weder verletzt noch überhitzt gewesen, berichtete ein Sprecher der Hagener Staatsanwaltschaft. Die Polizei teilte nun mit, das Kind sei ärztlich untersucht worden und wohlauf. Warum die Frau das Kind mitgenommen hatte, blieb unklar.

Die Polizei hatte das Parkhaus nach dem Fund abgesperrt, um Spuren zu sichern. Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Zwischenzeitlich habe es jedoch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Diese wurden wie auch die Videoaufzeichnungen aus dem Parkhaus ausgewertet.

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