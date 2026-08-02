Wetteraussichten

Bis zu 38 Grad und Unwetter: Hitze breitet sich aus

Tropennächte mit mehr als 20 Grad, heftige Gewitter und Hagel. Wann können die hitzegeplagten Menschen endlich wieder etwas aufatmen?

Das Wetter in Deutschland wird in den nächsten Tagen heiß und gewittrig. Foto: Thomas Warnack/dpa
Das Wetter in Deutschland wird in den nächsten Tagen heiß und gewittrig.

Offenbach (dpa) - Die Menschen in Deutschland müssen sich auf ein paar schweißtreibende Tage mit hochsommerlichen Temperaturen bis zu 38 Grad und Gewittern einstellen. Erst in der zweiten Wochenhälfte dürften alle Hitzegeplagten wieder etwas durchatmen, erklärt der Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Die Hitze breitet sich am Montag von Süden weiter nach Norden aus. Die Temperaturen steigen im Südwesten auf bis zu 37 Grad. Am Nachmittag drohen einzelne heftige Gewitter, lokal besteht laut DWD auch Unwettergefahr. 

Abkühlung wird es in der Nacht auf Dienstag kaum geben. In den Ballungsräumen im Westen Deutschlands wird vielerorts eine Tropennacht mit Tiefsttemperaturen von über 20 Grad erwartet. Zudem treten einzelne Schauer und Gewitter auf.

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Bis zu 38 Grad und örtlich Unwettergefahr

Am Dienstag wird der Höhepunkt dieser Hitze erwartet. Die Höchstwerte liegen verbreitet zwischen 30 und 38 Grad. Der Hitzeschwerpunkt wird im Südosten Deutschlands liegen. Örtlich besteht erneut Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. 

Schwülheiß und gewittrig wird es auch am Mittwoch in Teilen Deutschlands. Im Nordwesten werden vergleichsweise moderate Höchstwerte zwischen 25 und 29 Grad erwartet. «Nach Südosten hin geht das Schwitzen bei Spitzenwerten von bis zu 35 Grad und großer Schwüle aber weiter», sagt Bauer.

Am Donnerstag ist dem Meteorologen zufolge die größte Hitze erst einmal vorbei. Die Höchsttemperaturen werden bei 24 bis 30 Grad erwartet.

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