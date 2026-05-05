Rechtsstreit

Blake Lively und Justin Baldoni legen Gerichtsstreit bei

Sie drehten gemeinsam den Film «Nur noch ein einziges Mal», danach erhob Blake Lively schwere Vorwürfe gegen Justin Baldoni. Doch kurz vor einem geplanten Prozessbeginn gibt es eine Überraschung.

Blake Lively (links) und Justin Baldoni (Mitte) legen ihren Gerichtsstreit bei. (Archivbilder) Foto: Uncredited/AP/dpa
Blake Lively (links) und Justin Baldoni (Mitte) legen ihren Gerichtsstreit bei. (Archivbilder)

New York (dpa) - US-Schauspielerin Blake Lively (38) und ihr Kollege Justin Baldoni (42) haben ihren Rechtsstreit um den gemeinsamen Film «Nur noch ein einziges Mal» überraschend beigelegt. Am 18. Mai sollte der Prozess in New York beginnen, doch nun einigten sich beide Seiten außergerichtlich, wie US-Medien berichteten. Einzelheiten dazu wurden zunächst nicht bekannt.

In einer gemeinsamen Erklärung der Anwälte beider Parteien hieß es, dass alle an der Produktion Beteiligten «stolz» auf den Film seien. Sie würden hinter dem Ziel des Films stehen, das Bewusstsein zu schärfen und einen Beitrag für Überlebende häuslicher Gewalt zu leisten. Die Entstehung des Films habe «Herausforderungen» mit sich gebracht und die von Lively geäußerten Bedenken hätten es verdient, gehört zu werden. 

An Arbeitsplätzen sollte es kein Fehlverhalten geben, führten die Verfasser der Mitteilung weiter aus. Es sei jetzt ihre «aufrichtige Hoffnung», dass alle Beteiligten «konstruktiv und in Frieden» vorwärtsgehen können. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Schlammschlacht zwischen Hauptdarstellern

Lively («Gossip Girl»), die mit Hollywood-Star Ryan Reynolds verheiratet ist, hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung beim Dreh von «Nur noch ein einziges Mal» angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni («Jane the Virgin»), der bei dem Film auch Regie führte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Diese Klage war im vorigen November von einem Richter abgeschlagen worden. 

Anfang April waren auch etliche von Livelys Vorwürfen von Gericht abgewiesen worden, darunter Vorwürfe sexueller Belästigung. Nur noch drei von zunächst dreizehn Punkten, darunter Vertragsbruch, sollten am Ende Gegenstand des Prozesses sein. 

Die Romanverfilmung des gleichnamigen Bestsellers von US-Autorin Colleen Hoover dreht sich um ein Liebespaar, gespielt von Lively und Baldoni, in einer missbräuchlichen Beziehung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Richter weist meiste Vorwürfe von Lively gegen Baldoni ab
Klage

US-Richter weist meiste Vorwürfe von Lively gegen Baldoni ab

Sie spielten die Hauptrollen in dem Film «Nur noch ein einziges Mal», danach erhob Blake Lively schwere Vorwürfe gegen Justin Baldoni. Doch nun weist ein Richter die meisten Klagepunkte ab.

03.04.2026

Richter beendet Klage von Justin Baldoni gegen Blake Lively
Verleumdung

Richter beendet Klage von Justin Baldoni gegen Blake Lively

Schauspielerin Blake Lively wirft ihrem Co-Star Justin Baldoni sexuelle Belästigung vor. Er reagierte mit einer Gegenklage wegen Verleumdung. Die wurde abgewiesen und jetzt auch formal beendet.

03.11.2025

Blake Lively kontert Verleumdungsklage von Justin Baldoni
Star-Zwist

Blake Lively kontert Verleumdungsklage von Justin Baldoni

Der Rechtsstreit zwischen Schauspielerin Blake Lively und ihrem Co-Star Justin Baldoni nimmt eine neue Wendung. Baldonis Verleumdungsklage könnte das Aus drohen.

21.03.2025

Lively gegen Baldoni: Richter warnt vor öffentlichem Streit
Star-Zwist

Lively gegen Baldoni: Richter warnt vor öffentlichem Streit

Zuerst erhob Schauspielerin Lively schwere Vorwürfe gegen ihren Co-Star Baldoni - dann klagte auch er. Bei einer Anhörung vor dem Prozessauftakt mahnt ein Richter nun zur beidseitigen Zurückhaltung.

04.02.2025

Co-Star Baldoni verklagt Blake Lively und Ehemann Reynolds
Star-Zwist

Co-Star Baldoni verklagt Blake Lively und Ehemann Reynolds

Sie spielten die beiden Hauptrollen in dem Film «Nur noch ein einziges Mal», danach erhob Blake Lively schwere Vorwürfe gegen Justin Baldoni. Auf ihre Klage folgt nun seine.

17.01.2025