Britney Spears nach Fahrt unter Alkohol und Drogen angeklagt

Los Angeles (dpa) - Nach einer vorübergehenden Festnahme wegen einer Autofahrt unter Einfluss von Alkohol und Drogen vor knapp zwei Monaten ist gegen US-Popstar Britney Spears Anklage erhoben worden. Das gab die Staatsanwaltschaft im Bezirk Ventura County am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Am Montag soll die Anklage vor Gericht formell verlesen werden. Einzelheiten über Menge oder Art der Rauschmittel wurden nicht bekannt.

Spears muss bei dem Termin nicht persönlich erscheinen. Bei einem weniger schwerwiegenden Strafbestand reicht ein Anwalt aus. Die 44-Jährige war Anfang März im US-Bundesstaat Kalifornien von der Autobahnpolizei gestoppt und vorübergehend festgenommen worden.

Bedauerlicher und unentschuldbarer Vorfall

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Eine Sprecherin der Musikerin hatte im März mitgeteilt, der Vorfall sei «bedauerlich» und «komplett unentschuldbar». «Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.» Wenig später hatte sich die Sängerin laut ihres Managements freiwillig in eine Behandlungseinrichtung begeben.

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