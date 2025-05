Combs soll damalige Freundin mit Sex-Videos erpresst haben

New York (dpa) - Die ehemalige Freundin von Sean «Diddy» Combs ist nach eigener Darstellung von dem US-Rapper mit Sexvideos erpresst worden. Mehrere Medien berichteten von Cassie Venturas Zeugenaussage im Prozess gegen den 55-Jährigen wegen Sexualverbrechen - Combs habe immer wieder angesprochen, dass er sexuell explizite Aufnahmen von der Sängerin besitze, sagte sie vor Gericht in New York.