Frankfurt (dpa) - Abhängige, die in Hauseingängen Crackpfeifen rauchen, überforderte Anwohner sowie Kommunen, die Alarm schlagen: Crack ist in vielen Städten angekommen. Mit den Herausforderungen für Süchtige, Kommunen und Drogenhilfen beschäftigen sich Expertinnen und Experten auf einer Fachtagung in Frankfurt. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Weshalb ist Crack so gefährlich?

«Die Droge hat ein enormes Suchtpotenzial», sagt Heino Stöver, der die Konferenz mitorganisiert. Die Wirkung sei mit einer enormen, aber kurzen Euphorie verbunden, bevor man dann in eine Dysphorie - also ein krasses Tief - zurückfalle. «Ich habe ganz schlimme Szenen vor Augen, wo Menschen himmelhoch jauchzend und in der nächsten Minute zu Tode betrübt sind.» Natürlich gehe es darum, die Euphorie möglichst schnell zu wiederholen. «Wir beobachten manchmal sieben bis zwölf Konsumeinheiten am Tag.»

Ihm ist es aber auch wichtig zu betonen, «dass nicht alle einen solchen "Binge-Konsum" betreiben», so der Suchtforscher. Dennoch: Der Beschaffungsdruck sei enorm. Die Konsumierenden würden betteln oder sich prostituieren und seien auf der Straße kaum erreichbar für Beratungsangebote.

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Was ist Crack überhaupt?

Crack wird auf Kokainbasis, oft vermischt mit Backpulver, hergestellt. Die Kristalle werden erhitzt, bevor sie meist mit einer Pfeife geraucht werden. Der Name Crack bezieht sich auf das knackende Geräusch, das dabei zu hören ist. Anders als Kokain, das über die Nasenschleimhaut aufgenommen werde, wirke Crack über die Lunge - damit sei die Aufnahmefläche größer und die Wirkung stärker und schneller, sagt Stöver.

Foto: Boris Roessler/dpa Crack wird auf Kokainbasis, oft vermischt mit Backpulver, hergestellt. (Archivbild)

Warum ist die Droge so verbreitet?

Das hängt mit dem enormen Kokain-Angebot zusammen. Längst ist von einer Kokain-Schwemme die Rede. «Das sieht man wirklich weltweit, dass die Anbauzahlen hochgegangen sind und das hat dazu geführt, dass sehr viel Kokain verfügbar ist», sagt Esther Neumeier, Leiterin der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht.

Das globale Angebot aus Südamerika hat sich laut UN-Drogenbericht binnen zehn Jahren mehr als vervierfacht - Europa ist nach den USA der zweitgrößte Abnehmermarkt. Im Februar beschlagnahmte der Zoll in Wilhelmshaven mehr als acht Tonnen Kokain, einer der größten Funde seit Jahren - mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von einer halben Milliarde Euro.

Wie wirkt sich dieser Boom auf die Kommunen aus?

In vielen Städten ist das Elend kaum zu übersehen, etwa im Frankfurter Bahnhofsviertel. «Wir sehen, dass die Menschen sehr stark und schnell körperlich verelenden und auch psychische Auffälligkeiten aufweisen», sagt Stöver. Sie hätten oftmals eine kurze Zündschnur, seien rastlos und schnell gereizt. Hunger, Durst, Schlaf träten in den Hintergrund.

Und: Längst seien nicht mehr nur Hochburgen wie Frankfurt oder Hamburg betroffen. Inzwischen sei Crack in nahezu jeder größeren westdeutschen Stadt und natürlich in Berlin angekommen. In Dortmund appellierten Einzelhändler im Frühjahr an die Stadtpolitik: Das Sicherheitsgefühl von Kunden und Anwohnern sei erheblich beeinträchtigt, die Kosten für Sicherheit und Reinigung stiegen. Ihr Ruf: Hilfsangebote nach Zürcher Vorbild.

Was ist das Zürcher Modell und was kann man daraus lernen?

Zürich hatte in den 1990er Jahren die größte offene Drogenszene Europas - mehrere Hundert Drogentote pro Jahr, mitten in der Innenstadt. Was half, war eine Kehrtwende: Suchthilfezentren nicht am Stadtrand, sondern dort, wo die Probleme am größten waren, mit Konsummöglichkeit, Ruhebetten, Essen, Duschen, Sozialberatung. Und mit einem entscheidenden Element: In Teilen der Einrichtungen dürfen Konsumenten untereinander Drogen teilen.

Foto: Boris Roessler/dpa Inzwischen sei Crack in nahezu jeder größeren westdeutschen Stadt und natürlich in Berlin angekommen, heißt es. (Archivbild)

Speziell mit Crack habe man schon lange Erfahrungen, sagt Florian Meyer, der die Konsumräume in der Schweizer Stadt verantwortet. Crack mache inzwischen 80 Prozent der dortigen Konsumvorgänge aus. Um Abhängige zu erreichen, müssten sich die Einrichtungen maximal auf deren Bedürfnisse ausrichten. Sie müssten Orte sein, «die zum Verweilen einladen». Und dazu gehöre die Toleranz des Kleinhandels - und zwar in den Räumen selbst, sagt Meyer. «Das führt dazu, dass im Umfeld der Einrichtungen kein Drogenhandel offenkundig stattfindet und sich in der Regel keine Szene vor den Einrichtungen bildet», sagt Meyer. Das sei auch wichtig für die Reputation der Räume, die alle das «Not-in-my-Backyard»-Problem kennen würden.

Welche Auswege werden hierzulande diskutiert?

Viele Experten sprechen sich dafür aus, auch in Deutschland Mikrohandel in Konsumräumen zuzulassen - also den Tausch und die Weitergabe kleinster Drogenmengen unter Konsumenten. Das sei ein Anreiz, um die Abhängigen überhaupt in die Einrichtungen zu bringen. Dort könnten sie sich ausruhen und seien bestenfalls ansprechbar für soziale oder medizinische Hilfsangebote, sagt Stöver.

Die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf, Torsten Burmester (SPD) und Stephan Keller (CDU) boten ihre Kommunen für Modellprojekte zum Mikrohandel mit Betäubungsmitteln an. Doch Nordrhein-Westfalens Landesregierung erteilte ihrem Vorstoß im August eine Absage. «Nur durch eine Änderung der gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene wären entsprechende Modelle rechtssicher möglich», hieß es bei den zuständigen Ministerien.