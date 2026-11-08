Deutscher Karikaturenpreis für Jan Klocke aus Berlin

Dresden (dpa) - Mit seiner Karikatur «Tumortherapie» hat der Berliner Cartoonist Jan Klocke den Deutschen Karikaturenpreis 2026 gewonnen. Seine Arbeit zeigt einen Patienten, dem ein Tumor aus dem Rücken wuchert. Statt zu operieren, will der Arzt das Geschwür «inhaltlich stellen». «Wir wissen längst, was wir gegen den Klimawandel, den Rechtsextremismus oder die großen Tech-Konzerne unternehmen müssten, aber wir scheuen uns, das Messer anzusetzen», erklärte die Jury zur Kür dieser Arbeit für den Preis.

Hauptberuflich arbeitet Klocke, Jahrgang 1989, den Angaben zufolge als Arzt in einem Krankenhaus. Seit 2024 veröffentliche er Cartoons in sozialen Medien. Der erste Preis ist mit 4.000 Euro dotiert.

Mehr als 1.000 Arbeiten für Wettbewerb eingereicht

265 Karikaturisten und Karikaturistinnen haben sich dieses Jahr mit mehr als 1.000 Arbeiten an dem Wettbewerb beteiligt. Er stand unter dem Motto «Reif für die Therapie». Die Preise in Form von geflügelten Bleistiften wurden im Schauspielhaus Dresden vergeben. Besucher können die besten Arbeiten in den kommenden Wochen im Dresdner Haus der Presse (ab 9. November), dem Gebäude der Bürgerschaft in Bremen (ab 24. November) und im Frühjahr in Schloss Agathenburg bei Hamburg (ab 4. März) besichtigen.

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