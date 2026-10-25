Kontrolle in der Innenstadt

Deutscher will in Neapel Kokain kaufen - und bekommt Salz

Der vermeintliche Dealer kassierte 40 Euro, der Käufer bekam Kochsalz: In Neapel ist ein deutscher Tourist beim mutmaßlichen Kokainkauf betrogen worden.

Die Polizei in Italien hat einen mutmaßlichen Dealer geschnappt. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Die Polizei in Italien hat einen mutmaßlichen Dealer geschnappt. (Symbolbild)

Neapel (dpa) - Er wollte Kokain, bekam aber nur Speisesalz: Ein deutscher Tourist ist in der süditalienischen Großstadt Neapel auf einen falschen Drogenhändler hereingefallen. Für 40 Euro kaufte er nach Angaben der Behörden in der Innenstadt ein Tütchen mit weißem Pulver, das sich bei einer Überprüfung durch die Carabinieri als gewöhnliches Salz entpuppte.

Der 36 Jahre alte mutmaßliche Dealer hatte dem Touristen gerade das Tütchen übergeben und das Geld eingesteckt, als er die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog. Zivil gekleidete Carabinieri hielten beide Männer an und untersuchten die als Droge verkaufte Substanz mit einem Drogenschnelltest. Ergebnis: Der Deutsche hat lediglich Salz erworben. Der 36-Jährige bekam eine Anzeige - ob dem Deutschen ebenfalls Ärger droht, wurde nicht mitgeteilt.

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