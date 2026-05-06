Sanierung dauert länger

Deutsches Historisches Museum: Hauptbau wohl bis 2031 dicht

Das Deutsche Historische Museum in Berlin muss noch mehrere Jahre ohne sein Hauptgebäude auskommen. Die Sanierung verzögert sich. Eine neue Ausstellung gibt es nun trotzdem.

Das historische Zeughaus ist seit Langem geschlossen. Foto: Sven Kaeuler/dpa
Das historische Zeughaus ist seit Langem geschlossen.

Berlin (dpa) - Das Deutsche Historische Museum in Berlin muss noch Jahre ohne sein Hauptgebäude an der berühmten Straße Unter den Linden auskommen. Voraussichtlich 2027 würden sie vom Gebäudeeigentümer - der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - und dem mit der Sanierung beauftragten Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung erfahren, wie der verbindliche Zeitplan der Baumaßnahme sein werde, teilte Museumschef Raphael Gross mit.

Eine Wiedereröffnung des Zeughauses mit einer neuen ständigen Ausstellung sei «vor 2031 nicht realistisch», teilte Gross mit. Dabei handle es sich um eine unverbindliche Prognose. Seit seinen Aussagen im Kulturausschuss des Bundestages im März gebe es keinen neuen Stand.

Den Behörden sei die Dringlichkeit bewusst, sie arbeiteten eng mit dem Museum zusammen und bemühten sich, «eine weitere Verzögerung» zu vermeiden, so Gross. Zugleich bemühten sich das Museum und der Beauftragte für Kultur und Medien (BKM) derzeit um einen anderen Ort für eine interimistische Präsentation. Im Gespräch ist demnach das Humboldt Forum.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Was die neue Ausstellung erzählt

Das Deutsche Historische Museum (DHM) liegt neben der Museumsinsel und der Staatsoper Unter den Linden. Das historische Gebäude ist wegen der Sanierung seit 2021 geschlossen, nutzen kann das Museum aber weiterhin seinen modernen Gebäudeteil. Im Pei-Bau beginnt nun die Ausstellung «Objekte. Geschichte. Geschichten», die Highlights der Sammlung zeigt.

Gezeigt wird etwa ein kunstvoll verziertes Straußenei. Foto: Sven Kaeuler/dpa
Gezeigt wird etwa ein kunstvoll verziertes Straußenei.

Von rund einer Million Objekten, die zur Sammlung des Museums gehören, werden rund 200 gezeigt. Darunter sind eine japanische Samurai-Rüstung, die Adolf Hitler einst geschenkt bekam, ein graviertes Straußenei, Arbeitsutensilien aus der Zeche Prosper Haniel in Bottrop und ein Bettgestell aus einer 2015 eingerichteten Geflüchtetenunterkunft in Kassel. Die Ausstellung erzählt auch von der Geschichte des Museums und seinen Vorgängerinstitutionen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tod als Thema: Sanierung von besonderem Museum gesichert
Kassel

Tod als Thema: Sanierung von besonderem Museum gesichert

Im Kasseler Museum für Sepulkralkultur in Kassel dreht sich alles um Tod und Sterben. Das Haus mit dem einzigartigen Konzept muss dringend saniert werden. Nach langem Ringen steht die Finanzierung.

25.09.2025

Insel des Wissens: Deutsches Museum wird 100
Wissenschaft im Museum

Insel des Wissens: Deutsches Museum wird 100

Der Bundespräsident kommt extra aus Berlin: Das Deutsche Museum auf der Isar-Insel als Deutschlands größtes und wichtigstes Wissenschaftsmuseum wird 100 Jahre alt. Es gibt auch ein Fest für alle.

06.05.2025

Insel des Wissens: Deutsches Museum wird 100
Wissenschaft im Museum

Insel des Wissens: Deutsches Museum wird 100

Der Bundespräsident kommt extra aus Berlin: Das Deutsche Museum auf der Isar-Insel als Deutschlands größtes und wichtigstes Wissenschaftsmuseum wird 100 Jahre alt. Es gibt auch ein Fest für alle.

02.05.2025

Museumschef: Merz' Bierdeckel unbeschädigt
Panne in TV-Vierer-Runde

Museumschef: Merz' Bierdeckel unbeschädigt

Beim Kanzlerkandidaten-Quadrell von RTL ließ Günther Jauch versehentlich ein Museumsstück fallen. So was kann passieren, sagt der Direktor.

17.02.2025

«Frankfurt Bilder»

Historisches Museum zeigt Fotografien von Klemm

Barbara Klemm lebt seit Jahrzehnten in Frankfurt und zählt zu den größten deutschen Foto-Reporterinnen. Nun präsentiert eine Ausstellung erstmals ihre Blicke auf die Stadt.

07.11.2023