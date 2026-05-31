Frontalzusammenstoß

Drei Deutsche sterben bei Autounfall in Norwegen

Tragischer Unfall etwa 300 Kilometer nördlich von Oslo: Ein Auto gerät auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal gegen einen Lastwagen. Für drei Männer aus Deutschland kommt jede Hilfe zu spät.

Die drei Männer starben nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Steffen Trumpf/dpa
Die drei Männer starben nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Tynset (dpa) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Norwegen sind drei deutsche Männer ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur NTB am Sonntag berichtete, ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen in der Kommune Tynset etwa 300 Kilometer nördlich von Oslo. Das Auto der Deutschen war nach Polizeiangaben auf dem Weg Richtung Norden auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lastwagen kollidiert. Alle drei Männer seien noch an der Unfallstelle gestorben. Die beiden Personen im Lastwagen seien unverletzt geblieben, hieß es.

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