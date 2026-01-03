Trump: Führen Venezuela bis zu sicherem Übergang 03.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Konflikte Trump: Führen Venezuela bis zu sicherem Übergang Am Samstagmorgen ist klar: US-Streitkräfte haben Venezuela angegriffen und dabei Staatschef Maduro festgenommen. Nun meldet sich US-Präsident Trump vor der Presse zu Wort. vor 22 Minuten Konflikte Wer könnte auf Maduro folgen? Kann Venezuelas Vizepräsidentin Rodríguez das Land ohne Maduro führen? Setzt sich die von den USA gestützte Opposition durch - oder greift das Militär im Machtvakuum ein? vor 1 Stunde Trump bestätigt Venezuela-Angriff: Maduro gefasst 03.01.2026 Südamerika Wahlbehörde spricht Maduro-Partei in Venezuela Sieg zu Die Opposition bezeichnete die Wahl in Venezuela als Farce und rief zum Boykott auf – kurz vor der Abstimmung waren mehr als 70 Mitglieder festgenommen worden. 26.05.2025 Präsidentenwahl Maduro bei Präsidentenwahl in Venezuela im Amt bestätigt Der Amtsinhaber hat nach offiziellen Angaben gewonnen. 29.07.2024