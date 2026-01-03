Bild

Trump: Führen Venezuela bis zu sicherem Übergang

Am Samstagmorgen ist klar: US-Streitkräfte haben Venezuela angegriffen und dabei Staatschef Maduro festgenommen. Nun meldet sich US-Präsident Trump vor der Presse zu Wort.

vor 22 Minuten

Wer könnte auf Maduro folgen?
Wer könnte auf Maduro folgen?

Kann Venezuelas Vizepräsidentin Rodríguez das Land ohne Maduro führen? Setzt sich die von den USA gestützte Opposition durch - oder greift das Militär im Machtvakuum ein?

vor 1 Stunde

03.01.2026

